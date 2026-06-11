Як насправді закінчиться війна в Україні: The Economist окреслив можливий сценарій

Завершення війни в Україні навряд чи принесе однозначного переможного результату Києву або Москві, а натомість може стати результатом непростих компромісів між сторонами. Водночас одним із головних завдань у повоєнний час буде формування нової системи безпеки в Європі.

Про це йдеться у колонці The Economist.

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Чи майорять перемовини між Україною та Росією найближчим часом?

Журналісти нагадують, що 11 червня війна Росії проти України перетнула символічну межу – бойові дії тривають уже довше, ніж тривала Перша світова війна. Тож конфлікт, який Кремль планував завершити за лічені дні після вторгнення у лютому 2022 року, затягнувся на понад 4 роки.

Автори матеріалу наголошують, що як і 100 років тому, війна зруйнувала початкові плани військових командувань. Російські війська не змогли швидко захопити Київ, а фронт поступово перетворився на виснажливе протистояння з окопами, великими втратами та використанням новітніх технологій.

Якщо під час Першої світової революцію на полі бою спричинили танки, кулемети та хімічна зброя, то нині вирішальну роль дедалі частіше відіграють безпілотники,

– йдеться у колонці.

У The Economist застерігають, що тривалість війни сама по собі не гарантує справедливого миру. Як приклад наводять Версальський договір 1919 року, який завершив Першу світову, але не зміг забезпечити стабільність у Європі та став одним із чинників майбутньої Другої світової війни.

"Попри те, що війна триває вже понад 1 500 днів, перспективи мирних переговорів залишаються невизначеними", – пишуть журналісти.

У матеріалі також зазначається, що останнім часом Україна демонструє певні успіхи на полі бою, а її далекобійні дрони дедалі частіше завдають ударів по об'єктах на території Росії.

Крім того, Європа готується розпочати виплати багатомільярдної фінансової допомоги Україні, тоді як підтримка з боку США стала менш активною. Водночас заклики президента Володимира Зеленського до переговорів, які підтримали лідери Великої Британії, Франції та Німеччини, поки не знайшли відгуку в Кремлі.

Яким може бути мир?

На думку авторів, потенційна мирна угода суттєво відрізнятиметься від умов, які були нав'язані Німеччині після Першої світової війни. Росія навряд чи опиниться в ситуації повної поразки, тому мова не йтиме про масштабні репарації чи міжнародний трибунал над керівництвом країни.

Росія не стане розбитою, переможеною країною, яка не матиме іншого вибору, як погодитися на нестримані диктати своїх супротивників,

– йдеться у матеріалі.

Очікується, що будь-який мир буде результатом складних компромісів, які навряд чи повністю задовольнять усі сторони. Авторів видання також обережно припускають, що Київ може прийняти ключову умову Путіна – віддати деякі частини України в обмін на мир.

Водночас ключовим питанням залишатиметься створення нової системи безпеки в Європі та гарантій для України.

The Economist наголошує, що важливим елементом післявоєнної архітектури безпеки може стати вступ України до Європейського Союзу. Проте автори попереджають: якщо Києву буде обіцяна європейська перспектива, яка зрештою не реалізується, це може викликати глибоке розчарування серед українців.

Також видання зазначає, що в майбутньому Європі, ймовірно, доведеться ухвалювати складні рішення щодо відновлення дипломатичних контактів із Росією та можливого пом'якшення санкцій в обмін на стабільний мир.

На завершення автори підкреслюють: головний урок Версаля полягає не лише в тому, що приниження агресора може породити нові конфлікти, а й у тому, що прагнення помсти не повинно ставати самоціллю. Попри відповідальність Кремля за розв'язання війни, одного дня саме Росія може стати стороною майбутньої мирної угоди.