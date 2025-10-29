Момент для миру настав, але Трамп може лише відчинити двері, – Венс
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що Дональд Трамп може допомогти Україні та Росії наблизитися до завершення війни, але не може змусити сторони.
- Венс зазначає, що Україна і Росія досягли "точки зниження вигоди" у війні, і вважає, що настав момент для припинення бойових дій.
Про це Венс заявив в етері подкасту Pod Force One, передає 24 Канал.
Що сказав Венс про війну в Україні?
На думку Венса, Україна і Росія досягли "точки зниження вигоди" в контексті війни. Територія, яку захоплюють росіяни, дуже незначна, при цьому Росія втрачає дуже багато солдатів. Тоді як українці "страждають від дуже багатьох проблем", зокрема з енергетичною інфраструктурою.
Венс висловився про війну в Україні: відео Pod Force One
Ми дійсно віримо, що настав момент, коли в інтересах і Росії, і України припинити бойові дії. Але президент (Дональд Трамп – 24 Канал) може тільки "відчинити двері", він не може примусити жодну зі сторін увійти в них,
– пояснив віцепрезидент США.
Він також розповів, що раніше вірив у те, що війна Росії проти України триватиме ще 15 років, як у випадку з В'єтнамом.
Заяви Венса про війну в Україні: коротко про головне
Раніше Джей Ді Венс заявив, що Україна і Росія не готові до мирної угоди через нерозв'язні суперечності. На його думку, врегулювання все ще можливе, але для цього буде потрібно "ще набагато більше роботи".
Віцепрезидент США також розкритикував Кремль за уникнення діалогу і зазначив, що окупанти втрачають багато людей на війні в Україні без значних досягнень.
Венс додав, що Трамп стає нетерплячим щодо Росії, бо вважає, що вона програє війну в Україні. За його словами, американський лідер завжди був переконаний, що відмова Москви від переговорів закінчиться для неї погано.