Розкритикував союзників по НАТО: Гегсет зробив нову заяву про присутність військ США у Європі

Міністр оборони США Піт Гегсет розкритикував союзників по НАТО, заявивши про перегляд розміщення американських військ і баз у Європі. Він також наголосив, що вимога Вашингтона про підтримку стала своєрідним тестом для партнерів, який, за його словами, пройшли не всі.

Про це він сказав під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО, передає 24 Канал.

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Зса словами Гегсета, президент Дональд Трамп “дав союзникам випробування” – підтримати Америку, коли Вашингтон попросив про допомогу. Однак, каже міністр, "занадто багато" союзників не змогли цього зробити.

Він підкреслив, що США протягом багатьох поколінь забезпечували захист Європи. Водночас міністр заявив, що низка союзників не надала очікуваного доступу до своїх баз, портів і повітряного простору для американських операцій проти цілей на Близькому Сході.

Занадто багато наших союзників сказали ні або намагалися потопити нас у заплутаних юридичних дебатах, або критикували нас публічно за те, що ми робимо те, чого вони не готові чи не здатні зробити. Це було ганебно,

– заявив Гегсет.

Гегсет також звинуватив провідні економіки Альянсу в тому, що вони досі розраховують на "безкоштовний захист". Разом із тим він анонсував шестимісячний перегляд Міністерством оборони США дислокації військ і баз у Європі, назвавши його "Оглядом НАТО 3.0".

За словами міністра, щорічні внески США до НАТО залежатимуть від того, чи інші країни досягатимуть цілей щодо оборонних витрат.

Якщо інші союзники не витрачатимуть кошти в терміновому порядку, наші внески зменшаться. НАТО буде організацією, яка працює у двосторонньому режимі,

– заявив міністр оборони США.

До слова, у травні Гегсет заявляв, що Штати зробили усе можливе, аби підтримати Україну у її боротьбі із Росією, а також додав, що Вашингтон зацікавлений у тому, щоб Київ і надалі міг чинити опір агресії Росії.

Також він відзначав, що Європа суттєво збільшила свою участь у підтримці України. Водночас Київ, за його словами, використовує допомогу дуже ефективно – не гірше, а інколи навіть краще, ніж очікувалося.