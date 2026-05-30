Міністр оборони США поспілкувався з журналістами на полях безпекового саміту у Сінгапурі.

Що Гегсет сказав про американську допомогу Україні?

Гегсет сказав, що США вже зробили те, що могли, щоб допомогти Україні, і в тих сферах, де могли підключити Європу, також це зробили.

Він зазначив, що якщо подивитися на витрати, то Європа суттєво збільшила свою участь у підтримці України. Водночас Україна, за його словами, використовує допомогу дуже ефективно – не гірше, а інколи навіть краще, ніж очікувалося.

Ми хочемо, щоб Україна могла захищатися, і знайдемо спосіб забезпечити їй необхідну допомогу,

– підсумував глава Пентагону.

Нагадаємо, що за адміністрації Трампа США припинили напряму безкоштовно постачати зброю Україні. Натомість американську зброю продають Києву, а платить за неї переважно Європа.

У Конгресі кажуть, що ухвалення великого нового пакета допомоги Україні малоймовірне. Водночас США не планують повністю виходити з підтримки: йдеться про продовження постачання озброєнь, обмін розвідданими та санкційний тиск на Росію.

До слова, днями президент України надіслав лист Дональду Трампу, у якому попередив про критичний брак систем протиповітряної оборони та ракет для захисту від балістичних ударів. Зеленський зазначив, що Україна майже повністю залежить від США у питаннях протиракетної оборони. Він також попросив Трампа збільшити постачання систем Patriot і ракет до них.