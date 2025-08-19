Дональд Трамп заявив, що розміщення військ європейських країн НАТО в Україні нібито не стане "проблемою" для російського диктатора Володимира Путіна. Однак президент США повторив, що наша держава не буде в Альянсі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа в етері Fox News.

Що Трамп сказав про війська НАТО в Україні?

Президент США наголосив, що членство України в Альянсі є абсолютно неприйнятним для Росії.

Росія казала, що не хоче так званих супротивників чи ворогів, вживаймо цей термін, не хоче їх на своєму кордоні, і вони мали рацію,

– зазначив Трамп.

Він також додав, що "всі знали", що Москва "ніколи не погодиться на вступ України в НАТО".

Водночас президент США підкреслив, що Україна не стане членом Альянсу, але може погодитися на розміщення військ окремих країн НАТО на своїй території.

"Вони (Україна. – 24 Канал) не стануть членами НАТО, але ми маємо європейські країни, які візьмуть на себе основний тягар, і деякі з них, Франція та Німеччина, Велика Британія, вони хочуть мати війська на місцях. Чесно кажучи, я не думаю, що це буде проблемою", – сказав Трамп.

За його словами, це пов'язано з тим, що "Путін втомився від цього", ймовірно, мавши на увазі війну Росії проти України, як і всі інші.

Але ніколи не можна знати напевне. Ми дізнаємося від президента Путіна в найближчі кілька тижнів, це я вам можу сказати. І ми побачимо,

– додав американський лідер.

Яким чином США та Європа можуть гарантувати безпеку Україні?