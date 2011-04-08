ППО SAMP/T, ракети Storm Shadow і неймовірна секретність: яку допомогу Італія надала Україні

Італія стала п'ятою країною "Групи семи" (G7), з якою Україна підписала двосторонню безпекову угоду. 24 лютого 2024 року, в другу річницю повномасштабного вторгнення Росії, Україна та Італія уклали Угоду про співробітництво у сфері безпеки.

До цього Україна вже підписала подібні безпекові угоди з низкою країн G7 – Великою Британією, Німеччиною, Францією та Канадою. Усі ці угоди укладені в рамках формалізації Спільної декларації про підтримку України, яку підписали 12 липня 2023 року країни G7.

24 Канал продовжує серію матеріалів про безпекові угоди з Україною. Яку допомогу та в яких обсягах Україна отримала за рік від Італії – читайте в матеріалі.

Загалом станом на 24 лютого 2025 року Україна уклала вже 29 двосторонніх угод про співробітництво, які підписані на 10 років і передбачають надання Україні військової підтримки, співпрацю в оборонно-промисловому комплексі, проведення навчань для українських військових, гуманітарну підтримку, посилення санкційного тиску на Росію і притягнення агресора до відповідальності.



Детальніше про підсумки року безпекової угоди з Італією – читайте на сайті Центру Дністрянського.

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Які зобов'язання взяла на себе Італія в межах підписаної безпекової угоди

Двостороння безпекова угода з Італією передбачає комплексну двосторонню взаємодію між Україною та Італією за 10 пунктами:

Надання Україні озброєння і військової техніки.

Співпраця в оборонно-промисловому комплексі (далі – ОПК).

Використання заморожених російських активів для підтримки України.

Навчання і тренування українських військових.

Санкції проти Росії та її прибічників.

Невійськова безпека і цивільний захист.

Розмінування українських територій.

Підтримка енергетичної інфраструктури.

Гуманітарна підтримка та підтримка у відновленні України.

Притягнення Росії до відповідальності.

Положення безпекової угоди не містять конкретних подробиць щодо грошової суми, яку Італія зобов’язана інвестувати у військову допомогу Україні у 2024 році та надалі. Водночас угода передбачає, що пріоритетними сферами військової підтримки з боку Італії будуть протиповітряна оборона, артилерія та засоби далекобійного ураження.

Військове співробітництво між країнами включає також інвестиції в український ОПК і проведення навчань для українських військовослужбовців у межах Місії ЄС EUMAM.

Яку допомогу і в яких обсягах Італія надала Україні за рік

Особливістю імплементації двосторонньої безпекової угоди з Італією є підвищена секретність даних щодо військової допомоги, що ускладнює оцінювання рівня ефективності наданої підтримки.

Водночас із наявної в публічному доступі інформації можна зробити висновок про те, що Італія систематично виконувала надані за безпековою угодою зобов’язання в рамках індивідуальних і колективних ініціатив.

Військова підтримка

На відміну від країн G7, із якими Україна підписала безпекові угоди перед Італією, Італія не оприлюднювала деталі щодо наданої Україні військової допомоги протягом року імплементації угоди.

У 2024 році Італія надіслала Україні 2 комплексні пакети військової підтримки, збільшивши загальну кількість наданих із 24 лютого 2022 року оборонних пакетів до 10, проте подробиці щодо вартості та наповнення цих пакетів залишаються конфіденційними із міркувань безпеки.

Для зміцнення обороноздатності України Італія приєдналась до низки коаліцій спроможностей – Коаліції морських спроможностей, Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, Коаліції дронів, – а також стала співлідеркою Коаліції бронетехніки.

Італія долучилась до посилення ППО України шляхом надання восени 2024 року другої зенітно-ракетної системи SAMP/T, яка здатна перехоплювати балістичні ракети. Першу аналогічну систему Італія передала Україні спільно з Францією ще на початку 2023 року.



Італійська батарея SAMP/T у Литві / Фото Міноборони Литви

З офіційних коментарів військово-політичного керівництва України, Італії та Великої Британії можна зробити висновок, що Італія протягом року виконання угоди передала Україні ракети до систем ППО SAMP/T, САУ М109, далекобійні ракети Storm Shadow, італійські БТР і БМП, зокрема БТР Puma, а також боєприпаси.

Співпраця в ОПК

Ще восени 2023 року 5 італійських оборонних компаній, серед яких Leonardo, Fincantieri, Elettronica, Iveco Defense Vehicles та FAE Group, долучились до Альянсу оборонних індустрій і висловили готовність сприяти зміцненню українського ОПК. Проте конкретні кроки підтримки з боку цих компаній у 2024 році залишались конфіденційними.

Протягом року імплементації угоди Україна та Італія публічно оприлюднювали здебільшого наміри та плани щодо подальшої взаємодії в ОПК.

Так, восени 2024 року Україна та Італія узгодили наміри щодо поглиблення двосторонньої співпраці у сфері оборонної промисловості, зокрема шляхом зміцнення взаємодії між українськими підприємствами ОПК та оборонними компаніями Італії в галузях ППО, РЕБ і БПЛА, а також шляхом створення спільних україно-італійських оборонних підприємств.

Використання заморожених російських активів для підтримки України

Італія приєдналась до ініціатив із використання доходів від заморожених російських активів на підтримку України в межах ЄС і G7.

За час головування Італії в G7 протягом 2024 року "Група семи" запустила ініціативу "Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine" (ERA) – програму надання Україні кредитних коштів на суму 50 мільярдів доларів коштом доходів від заморожених російських активів, зокрема активів Центрального банку Росії. До цієї програми приєднався також Європейський Союз. Наприкінці жовтня 2024 року ЄС схвалив рішення про надання Україні позики до 35 мільярдів євро як частини програми ERA від G7.

Перший транш коштів на суму 3 мільярди євро від ЄС у рамках програми ERA Україна отримала вже в січні 2025 року. Ці кошти були спрямовані на покриття пріоритетних видатків державного бюджету. Загалом у цьому році Україна отримає анонсовані 35 мільярдів євро від ЄС у рамках ініціативи від G7 ERA та програми Ukraine Facility.



Володимир Зеленський та Джорджда Мелоні / Фото ОП

Навчання і тренування українських військових

Як країна-членкиня Євросоюзу Італія залучена до тренувальної місії ЄС EUMAM Ukraine, яка була створена ще восени 2022 року. Італійські інструктори тренують українських військовослужбовців у навчальних центрах на території Італії, Польщі та Німеччини.

У межах EUMAM Ukraine на території 7 країн, зокрема й Італії, вже підготовлено щонайменше 170 штабів та підрозділів різних рівнів з-поміж новостворених бригад. Загалом з осені 2022 року до кінця 2024 року країни-учасниці цієї тренувальної місії підготували понад 70 тисяч українських військовослужбовців.

Санкції проти Росії та її прибічників

Оскільки Італія є країною-членкинею Європейського Союзу, вона посилювала санкційний тиск на Росію в межах комплексних пакетів санкцій ЄС.

З 24 лютого 2024 року до 24 лютого 2025 року ЄС оголосив 3 комплексні пакети санкцій проти Росії та її прибічників, які були спрямовані на військову галузь, енергетичний сектор, а також фізичних та юридичних осіб, які відповідальні за воєнні злочини, зокрема за депортацію українських дітей.

Особливо ефективними стали 2-й і 3-й пакети санкцій ЄС за цей рік, або ж 15-й і 16-й пакети санкцій ЄС загалом. У межах цих пакетів під санкції потрапили 126 суден тіньового флоту Росії, хімічний завод, російські оборонні та судноплавні компанії, цивільна російська авіакомпанія.



А також військова частина, відповідальна за обстріл дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, 13 регіональних банків, які сприяють роботі російської фінансової та банківської систем, а також 53 торговельні суб'єкти, які посилюють ОПК Росії, зокрема, в Китаї, Індії, ОАЕ, Сінгапурі та Узбекистані.

Невійськова безпека і цивільний захист

Протягом 2024 року Італія докладала зусиль задля зміцнення кібербезпеки України в межах двох колективних ініціатив – ІТ-коаліції та Талліннського Механізму.

Країни-учасниці ІТ-коаліції, зокрема Італія, за 2024 рік акумулювали понад 482 мільйони євро на підтримку України та ЗСУ у сфері зв’язку, ІТ та кібербезпеки. А Талліннському Механізму, в якому Італія є однією із 11 країн-учасниць, вдалось залучити понад 200 мільйонів євро на посилення захисту української цифрової інфраструктури від російської кіберагресії.

Розмінування українських територій

У лютому 2024 року Італія профінансувала закупівлю 2 машин механізованого розмінування для саперних підрозділів ДСНС, а в серпні італійська компанія FAE Group локалізувала виробництво машин розмінування PT-300 D:MINE на території України, щоб прискорити темпи постачання техніки та очищення територій від вибухонебезпечних предметів.

Як країна-учасниця Коаліції з розмінування України Італія приєдналась до довгострокового плану розвитку потенціалу України з розмінування, який передбачає виділення 700 мільйонів євро на закупівлю обладнання для розмінування протягом 2024 – 2034 років.



Машина розмінування PT-300 D:MINE, травень 2024 / фото дистриб'ютор АВТЕК

Підтримка енергетичної інфраструктури

За рік виконання угоди Італія індивідуально інвестувала щонайменше 213 мільйонів євро у відновлення енергетичної інфраструктури України після російських обстрілів.

Окрім цього, Італія долучилась до двох колективних ініціатив для зміцнення енергетичної безпеки України.

В лютому 2024 року Італія спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) запустила програму підтримки найбільшої гідрогенерувальної компанії України "Укргідроенерго" на суму 200 мільйонів євро, інвестувавши в цей проєкт 100 мільйонів євро у вигляді субсидованого кредиту. Ці кошти спрямовані на закупівлю критичного обладнання для двох гідроелектростанцій України.

Другою колективною ініціативою став спільний проєкт Італії та Програми Організації Об’єднаних Націй з навколишнього середовища (UNEP) із виділення понад 2 мільйонів євро на посилення енергетичної стійкості українських міст, зокрема шляхом інтеграції відновлюваних джерел енергії в енергосистему України.

Гуманітарна підтримка та підтримка у відновленні України

Італія зробила значний внесок у розвиток системи охорони здоров’я України. Зокрема Італія спільно з 7 іншими країнами долучилась до Міжнародного медичного партнерства та провела навчання для понад 130 українських медиків. Окрім цього, восени 2024 року Італія виділила 160 тисяч євро Національному інституту раку в Києві, щоб долучитись до боротьби з онкологічними захворюваннями в Україні.

Двостороннє партнерство між Україною та Італією значно зміцнило економічну стійкість України. Із початку повномасштабного вторгнення Росії до осені 2024 року Італія спрямувала Україні понад 320 мільйонів євро прямої бюджетної підтримки для покриття пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема в соціальній і гуманітарній сферах.

Для підтримки сталого відновлення Італія та Україна у квітні 2024 року підписали угоду щодо відбудови Одеси, зокрема відновлення постраждалого від ракетного удару Росії Спасо-Преображенського собору. А восени Італія як країна-членкиня ЄС приєдналась до Спільної декларації про відновлення України. Зокрема Італія долучиться до відновлення зруйнованих під час війни навчальних закладів України.

Притягнення Росії до відповідальності

Як і інші країни, із якими підписані безпекові угоди, Італія сприяла притягненню Росії до відповідальності в межах двох ключових коаліцій – Коаліції зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

У рамках Коаліції зі створення трибуналу на початку лютого 2025 року країни-учасниці заклали правові основи для створення спеціального трибуналу шляхом визначення основних положень "Проєкту статуту Шумана" – основного юридичного документа трибуналу.

Окрім цього, протягом року головування в G7 Італія активно долучалась до діяльності Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, завдяки якій у 2024 році Україна повернула додому майже 600 депортованих Росією дітей.