ППО NASAMS, дрони SkyRanger і мільярди доларів: як Канада допомагає Україні зброєю і грошима

У другу річницю повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого 2024 року, Україна підписала безпекову угоду з Канадою – Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою.

Ця угода стала четвертою безпековою угодою з країною "Групи семи" (G7) після угод із Великою Британією, Німеччиною та Францією, а також першою безпековою угодою, укладеною з країною за межами Європи в рамках формалізації Спільної декларації про підтримку України, яку підписали 12 липня 2023-го року країни G7.

24 Канал продовжує серію матеріалів про безпекові угоди з Україною. Яку допомогу та в яких обсягах Україна отримала за рік від Канади – читайте далі.

Загалом станом на 24 лютого 2025-го року Україна уклала вже 29 двосторонніх угод про співробітництво, які підписані на 10 років і передбачають надання Україні військової підтримки, співпрацю в оборонно-промисловому комплексі, проведення навчань для українських військових, гуманітарну підтримку, посилення санкційного тиску на Росію і притягнення агресора до відповідальності.



А детальніше про підсумки року безпекової угоди з Канадою – читайте на сайті Центру Дністрянського.

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Які зобов'язання взяла на себе Канада в межах підписаної безпекової угоди

Безпекова угода з Канадою, як і інші безпекові угоди з країнами G7, містить положення про комплексну двосторонню співпрацю між Україною та Канадою за 10 пунктами:

Надання Україні озброєння і військової техніки.

Співпраця в оборонно-промисловому комплексі (далі – ОПК).

Використання заморожених російських активів для підтримки України.

Навчання і тренування українських військових.

Санкції проти Росії та її прибічників.

Невійськова безпека і цивільний захист.

Розмінування українських територій.

Підтримка енергетичної інфраструктури.

Гуманітарна підтримка та підтримка у відновленні України.

Притягнення Росії до відповідальності.

У межах угоди Канада зобов'язалась спрямувати 3,02 мільярда доларів США на військову та макроекономічну підтримку України протягом 2024-го року.

Військове співробітництво передбачає залученість Канади до посилення обороноздатності України у сферах бронетехніки, артилерії та авіації, канадські інвестиції в українську оборонну промисловість і локалізацію канадських оборонних підприємств в Україні, а також проведення навчань для українських військовослужбовців у рамках операції UNIFIER.

Яку допомогу і в яких обсягах Канада надала Україні за рік

З 24 лютого 2024 року по 24 лютого 2025 року Канада систематично виконувала всі взяті на себе зобов’язання за безпековою угодою в рамках індивідуальних і колективних ініціатив.

Військова підтримка

За рік імплементації безпекової угоди Канада спрямувала близько 1,4 мільярда доларів США на військову допомогу Україні. Одним із найвагоміших внесків Канади в посилення обороноздатності України стало надання комплексу ППО NASAMS вартістю 300 мільйонів доларів наприкінці листопада 2024 року.

Для зміцнення української ППО Канада також приєдналась до ініціативи Німеччини з посилення ППО України та виділила понад 50 мільйонів євро на закупівлю ракет для ЗРК IRIS-T.

Як учасниця Коаліції бронетехніки, Канада надала Україні до 10 БТР LAV 6.0 ACSV із загалом анонсованих 50 бронетранспортерів до 2026 року, а в рамках Коаліції дронів Канада надіслала Україні до 450 багатоцільових БпЛА SkyRanger.

Додатково Канада інвестувала понад 2,2 мільйона доларів США в закупівлю безпілотників українського виробництва.

Протягом року виконання угоди Канада також виділила близько 180 мільйонів доларів США для закупівлі кількох тисяч артилерійських снарядів великого калібру для України в межах чеської ініціативи.



Система протиповітряної оборони NASAMS / Фото David van Keulen

Співпраця в ОПК

Для посилення двостороннього партнерства з українським ОПК Канада протягом року імплементації безпекової угоди приєдналась до "данської моделі" – програми прямих фінансових внесків в українську оборонну промисловість із боку держав-партнерів, спрямувавши понад 70 мільйонів доларів США в українське виробництво БпЛА.

Окрім цього, Україна посилила взаємодію з канадською оборонною компанією Roshel, яка протягом 2024-го року передала Україні щонайменше 400 бронеавтомобілів Roshel Senator. А наприкінці лютого 2025 року "Укроборонпром" уклав із компанією Roshel угоду щодо локалізації виробництва і створення спільного оборонного підприємства в Україні.



Канадський бронеавтомобіль Roshel Senator у версії MRAP / Фото Roshel

Заморожені російські активи

Як країна G7, Канада в жовтні 2024 року приєдналась до спільної заяви з оголошенням ініціативи "Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine" (ERA) – програми надання Україні кредитних коштів на суму 50 мільярдів доларів США коштом доходів від заморожених російських активів, зокрема активів Центрального банку Росії.

Окремо Канадський уряд анонсував свій внесок у 3,7 мільярда доларів США для реалізації програми ERA від G7.

Навчання і тренування українських військових

Ще у 2015 році Канада розгорнула навчальну місію UNIFIER – місію Збройних сил Канади (CAF) із військової підготовки українських військовослужбовців. Протягом 2024 року до цієї місії приєдналось щонайменше 350 канадських інструкторів, які проводили підготовку українських військовослужбовців здебільшого на території Великої Британії в рамках програми Interflex.



Канадська місія UNIFIER / Фото canada.ca

Додатково Канада зробила значний внесок у підготовку українських пілотів F-16. У липні 2024 року Канада анонсувала виділення понад 280 мільйонів доларів США протягом 5 років на проведення навчань для пілотів Повітряних сил ЗСУ.

Частину цих коштів Канада інвестувала в проведення на своїй території підготовки майбутніх українських пілотів винищувачів F-16 за програмою FLIT (Fighter-Lead-In-Training).

У межах цієї програми перша група пілотів Повітряних сил ЗСУ прибула до Канади на початку вересня 2024 року, щоб за 6 місяців опанувати базові навички роботи на винищувачах F-16.

Санкції проти Росії та її прибічників

Протягом року імплементації безпекової угоди Канада оголосила 4 комплексні пакети санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи торкнулись здебільшого фізичних і юридичних осіб, які залучені до військової галузі та ОПК Росії.

До санкційних списків увійшли міністр промислової торгівлі Росії Антон Аліханов, авіакомпанія "Победа", 6 російських судноплавних компаній, які сприяють транспортуванню зброї, зокрема балістичних ракет, із Північної Кореї до Росії, підприємства ОПК Росії, фонд імені Ахмата Кадирова, Військово-космічні сили Росії, а також війська радіологічного, хімічного та бактеріологічного захисту.

Іншим напрямком санкційного тиску з боку Канади була боротьба з "тіньовим флотом" Росії. Під санкції потрапили 109 суден "тіньового флоту", зокрема нафтові танкери та судна, які перевозять зброю до Росії з Ірану та Північної Кореї.

Невійськова безпека і цивільний захист

Канада долучилась до двох ключових колективних ініціатив для зміцнення кібербезпеки України – IT-коаліції та Талліннського Механізму.

IT-коаліція, в якій Канада є однією з 17 держав-учасниць, акумулювала протягом 2024-го року 482 мільйони євро на підтримку Міноборони України та ЗСУ у сфері зв’язку, ІТ та кібербезпеки.



Ще 200 мільйонів євро спрямували країни-учасниці Талліннського Механізму на посилення кіберстійкості України, зокрема на здатність України протистояти зловмисним кіберопераціям Росії.

Розмінування

Протягом 2024-го року Канада надала щонайменше 23 спеціальні машини для розмінування для потреб ДСНС і Державної спеціальної служби транспорту.

Уряд Канади також долучився до розмінування українських територій у межах колективної ініціативи спільно з Урядом США, профінансувавши надання Україні 4 машин для розмінування GCS-100, тягачів для перевезення цих машин, екскаваторів JCB та мікроавтобусів для персоналу.

Для реалізації подальших подібних проєктів Канада наприкінці жовтня оголосила про виділення додаткових 25 мільйонів доларів США на потреби гуманітарного розмінування в Україні.

Енергетика

Канада зробила значні фінансові внески в енергетичний сектор України. За рік імплементації безпекової угоди Канада виділила понад 50 мільйонів доларів США на ремонт і відновлення енергетичної інфраструктури України після російських атак.

У червні 2024-го року Уряд Канади також спрямував понад 1,5 мільйона доларів США на підтримку безпечної та надійної експлуатації ядерних об'єктів в Україні через Міжнародне агентство з атомної енергії.

Гуманітарна підтримка та підтримка у відновленні України

Надання гуманітарної допомоги Україні було однією з пріоритетних сфер підтримки з боку Канади. Минулого року Канада надала Україні 1,8 мільярда доларів США фінансової допомоги для покриття нагальних видатків державного бюджету в соціальній і гуманітарній сферах. Таким чином Канада виконала анонсований у безпековій угоді план щодо спрямування 3 мільярдів доларів США на військову та макрофінансову підтримку України у 2024-му році.

Додатково в червні 2024-го року Канада спрямувала понад 11 мільйонів доларів США у Міжнародний валютний фонд для зміцнення євроінтеграційних спроможностей України, а також відновлення України після війни.

Окрім фінансових внесків, навесні Канада передала Україні 10 машин швидкої медичної допомоги класу С Ford Transit для потреб транспортування важкохворих пацієнтів, а восени уряд Канади за підтримки ЄС та уряду Данії передав Україні 10 спеціалізованих автомобілів для надання соціальних і медичних послуг у прифронтових громадах.

Притягнення Росії до відповідальності

Канада сприяє притягненню Росії до відповідальності в межах двох ключових коаліцій – Коаліції зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

У рамках першої коаліції всі країни-учасниці в лютому 2025-го року заклали правові основи для створення спеціального трибуналу шляхом визначення ключових положень "Проєкту статуту Шумана" – основного юридичного документа трибуналу.

Завдяки зусиллям Канади, яка разом з Україною очолює Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей, та інших країн-учасниць Коаліції у 2024-му році Україні вдалось повернути додому майже 600 депортованих Росією дітей.

Додатково Канада виділила 11 мільйонів доларів США на реінтеграцію українських дітей, які повертаються додому після примусової депортації, а також на розвиток правосуддя для жертв воєнних злочинів Росії.