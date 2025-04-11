Військова допомога та коаліція РЕБ: перші деталі із засідання "Рамштайн" у Брюсселі

У Брюсселі 11 квітня проходить заплпноване засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Під час заходу партнери вирішили надати Україні нові пакети допомоги Україні, а також створили ще одну коаліцію "Радіоелектронна боротьба".

Цього разу на "Рамштайні" головують міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.