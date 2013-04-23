Винищувачі F-16, Patriot, танки Leopard і мільярди євро: як Нідерланди посилюють Україну

1 березня 2024 року Україна підписала двосторонню безпекову угоду з Нідерландами – Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Нідерландами.

Ця угода стала сьомою в серії двосторонніх безпекових угод, які Україна почала укладати з 12 січня 2024 року в рамках формалізації Спільної декларації про підтримку України, підписаної 12 липня 2023 року країнами "Групи семи" (G7). Раніше подібні безпекові угоди Україна вже підписала з п’ятьма країнами "Групи семи" – Великою Британією, Німеччиною, Францією, Канадою та Італією, а також із Данією.

24 Канал продовжує серію матеріалів про безпекові угоди з Україною. Яку допомогу та в яких обсягах Україна отримала за рік від Нідерландів – читайте в матеріалі.

Загалом станом на 1 березня 2025 року Україна уклала вже 29 двосторонніх угод про співробітництво, які підписані на 10 років і передбачають надання Україні військової підтримки, співпрацю в оборонно-промисловому комплексі, проведення навчань для українських військових, гуманітарну підтримку, посилення санкційного тиску на Росію і притягнення агресора до відповідальності.



Детальніше про підсумки року безпекової угоди з Нідерландами – читайте на сайті Центру Дністрянського.

Які зобов’язання взяли на себе Нідерланди в межах безпекової угоди

Положення безпекової угоди передбачають комплексну двосторонню співпрацю між Україною та Нідерландами за 10 пунктами:

Надання Україні озброєння і військової техніки.

Співпраця в оборонно-промисловому комплексі (далі – ОПК).

Використання заморожених російських активів для підтримки України.

Навчання і тренування українських військових.

Санкції проти Росії та її прибічників.

Невійськова безпека і цивільний захист.

Розмінування українських територій.

Підтримка енергетичної інфраструктури.

Гуманітарна підтримка та підтримка у відновленні України.

Притягнення Росії до відповідальності.

У сфері військової підтримки Нідерланди зобов’язались спрямувати 2 мільярди євро на закупівлю озброєння і військової техніки для України у 2024 році, зокрема шляхом посилення спроможностей України в протиповітряній обороні, артилерії та вогневих засобах дальнього радіуса дії.

Для зміцнення обороноздатності України Нідерланди також зобов’язались інвестувати в розвиток українського ОПК та брати участь у підготовці українських військовослужбовців.

Як і в яких обсягах Нідерланди підтримували Україну за рік

Нідерланди забезпечили сталу військову та невійськову підтримку України протягом року імплементації безпекової угоди, виконуючи зобов’язання за всіма 10 вищепереліченими сферами співпраці.

Військова підтримка

У 2024 році Нідерланди стали однією з країн-лідерок ЄС за кількістю наданої Україні військової допомоги. Нідерланди перевиконали анонсований у безпековій угоді план, за рік надавши Україні озброєння і військової техніки на близько 3 мільярдів євро, замість оголошених в угоді 2 мільярдів євро. Лише з вересня 2024 року до лютого 2025 року Нідерланди реалізували військову допомогу для України на 2,1 мільярда євро, надіславши винищувачі F-16, системи ППО та бойові машини.

Як країна-співлідерка Коаліції авіаційних спроможностей, Нідерланди за рік імплементації безпекової угоди передали Україні перші дві партії винищувачів F-16 із загалом оголошених 24 винищувачів і дозволили використовувати ці винищувачі для завдання ударів по території Росії.

Задля зміцнення спроможностей Повітряних сил ЗСУ Нідерланди також спрямували щонайменше 450 мільйонів євро на закупівлю авіаційного озброєння для переданих Україні F-16, зокрема ракет "повітря – повітря" та "повітря – земля".



Володимир Зеленський і Марк Рютте перед винищувачем F-16 в Ейндховені, Нідерланди / Фото Peter Dejong / AP

Іншою коаліцією спроможностей, в межах якої Нідерланди значно зміцнили обороноздатність України, стала Коаліція інтегрованої ППО та ПРО. Україна за рік отримала від Нідерландів три пускові установки ЗРК Patriot, а також радіолокаційну станцію та компоненти до цих ЗРК. Окрім цього, Нідерланди долучились до німецької ініціативи з посилення ППО України та зробили внесок у 150 мільйонів євро в закупівлю ППО для України в межах цієї ініціативи.



Нідерландські Patriot для України / Фото з фейсбук-сторінки глави МЗС Андрія Сибіги

Протягом року імплементації угоди Нідерланди активно долучались до Коаліції дронів . Зокрема, навесні 2024 року Нідерланди в рамках Коаліції спільно з Данією та Німеччиною інвестували 200 мільйонів євро в закупівлю розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun.

. Зокрема, навесні 2024 року Нідерланди в рамках Коаліції спільно з Данією та Німеччиною інвестували 200 мільйонів євро в закупівлю розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun. А влітку Нідерланди спрямували 20 мільйонів євро на закупівлю FPV-дронів для України в межах Коаліції дронів.

Додатково в жовтні Міністерство оборони Нідерландів анонсувало виділення 400 мільйонів євро на ударні та розвідувальні дрони для України.



Розвідувальні дрони RQ-35 Heidrun / Фото Sky-Watch

У 2024 році Нідерланди систематично підтримували Україну в межах Коаліції морських спроможностей, передавши Україні 14 надувних катерів із жорстким дном (RHIB), 5 мілітаризованих річкових патрульних катерів і 3 бойові катери CB90. Наприкінці року Нідерланди також офіційно оголосили про надання Україні двох тральників – Makkum і Vlaardingen.

Додатково Нідерланди долучились до посилення бронетанкових спроможностей України шляхом надання партії БМП YPR з бойовими модулями, 28 броньованих всюдиходів Bandvagn BvS 10 Viking, закупівлі 230 БМП CV90 на суму 400 мільйонів євро спільно з Данією та Швецією, а також передачі 14 танків Leopard 2A4 разом із Данією.

Співпраця в ОПК

Двостороннє оборонно-промислове партнерство України та Нідерландів здебільшого стосувалось посилення безпілотних спроможностей України. Так, у червні Нідерланди спрямували близько 18 мільйонів євро на закупівлю морських дронів українського виробництва і ще 22 мільйони євро – на закупівлю БпЛА в нідерландських оборонних компаній.

Наприкінці серпня Міністерство оборони Нідерландів замовило у вітчизняної оборонної компанії Robin Radar Systems партію з 51 мобільного радара для виявлення безпілотників для України. А в жовтні Нідерланди оголосили про виділення 400 мільйонів євро на закупівлю дронів для України, із яких щонайменше 200 мільйонів євро були спрямовані у виробництво БпЛА в межах ОПК Нідерландів.



Першим проєктом у рамках цієї ініціативи стало постачання Україні розвідувальних безпілотників від Міністерства оборони Нідерландів і компанії DeltaQuad на суму 43 мільйони євро.

Тож, попри те, що поки що нідерландські оборонні компанії не локалізовані в Україні, Нідерланди продовжують систематично посилювати український ОПК фінансовими внесками та інноваційними партнерствами.

Використання заморожених російських активів для підтримки України

Нідерланди приєднались до колективних ініціатив Європейського Союзу із використання заморожених російських активів для підтримки України.

Вперше ЄС ухвалив низку правових актів щодо уможливлення передання прибутків від заморожених російських активів Україні наприкінці весни 2024 року. За кілька місяців, в липні, Європейська комісія повідомила про надання Україні першого траншу на суму 1,5 мільярда євро коштом доходів від заморожених російських активів.



Ці кошти були спрямовані на військову допомогу, зокрема на закупівлю ППО та артилерійських снарядів, а також на інвестиції в український ОПК.

Наприкінці жовтня ЄС схвалив рішення про надання Україні позики до 35 мільярдів євро як частини програми Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine (ERA) від G7. Ця програма ініційована країнами G7 і передбачає надання Україні кредитних коштів на суму 50 мільярдів доларів коштом доходів від заморожених російських активів, зокрема активів Центрального банку Росії.

Перший транш у межах цієї програми Україна отримала від Європейського Союзу вже в січні 2025 року. ЄС спрямував 3 мільярди євро на покриття пріоритетних бюджетних видатків України. Загалом протягом 2025 року Україна отримає від ЄС анонсовані 35 мільярдів євро в рамках ініціативи від G7 ERA та програми Ukraine Facility.

Навчання і тренування українських військових

Нідерланди долучились до двох основних місій із підготовки українських військовослужбовців – Місії ЄС EUMAM Ukraine та навчальної місії INTERFLEX, яку ініціювала Велика Британія.

Протягом 2024 року 255 нідерландських інструкторів тренували українських військових у Німеччині в рамках EUMAM Ukraine, і ще 350 інструкторів були залучені до проведення базової загальновійськової підготовки українських новобранців на території Великої Британії в рамках INTERFLEX. Загалом із 2022 року до кінця 2024 року країни-учасниці цих двох навчальних місій, серед яких і Нідерланди, підготували понад 120 тисяч українських військових до виконання різних бойових завдань.

Король Нідерландів відвідував навчання військових ЗСУ: дивіться відео

Оскільки Нідерланди очолили лідерські позиції з надання Україні винищувачів F-16, підготовка українських спеціалістів до роботи з цими винищувачами була пріоритетом для Нідерландів. Навесні 2024 року Повітряні сили Нідерландів підготували 10 українських авіаційних техніків до обслуговування обладнання винищувачів F-16.



А в січні 2025 року Міністерство оборони Нідерландів анонсувало підготовку ще 26 українських військових на посади старших техніків F-16 до квітня цього року.

Санкції проти Росії та її прибічників

Оскільки Нідерланди є країною-членкинею ЄС, вони посилювали санкційний тиск на Росію та її прибічників у межах комплексних пакетів санкцій Європейського Союзу.

За рік імплементації безпекової угоди – із 1 березня 2024 року до 1 березня 2025 року – Європейський Союз оголосив 3 комплексні пакети санкцій проти Росії та її прибічників, які були спрямовані на військову галузь, енергетичний сектор Росії, а також фізичних та юридичних осіб, які відповідальні за воєнні злочини, зокрема за депортацію українських дітей.

Особливо ефективними стали 2-й і 3-й пакети санкцій ЄС за цей рік, або ж 15-й і 16-й пакети санкцій ЄС загалом, у межах яких під санкції потрапили 126 суден тіньового флоту Росії, хімічний завод, російські оборонні та судноплавні компанії, цивільна російська авіакомпанія, військова частина, відповідальна за обстріл дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, 13 регіональних банків, які сприяють роботі російської фінансової та банківської систем, 53 торговельних суб'єкти, які посилюють ОПК РФ, зокрема, в Китаї, Індії, ОАЕ, Сінгапурі та Узбекистані.

Невійськова безпека і цивільний захист

Протягом року виконання угоди Нідерланди зробили значний внесок у діяльність двох колективних механізмів, які посилюють кіберстійкість України, – IT-коаліції та Талліннського Механізму.

Лише за 2024 рік IT-коаліція, в якій Нідерланди є однією із 17 країн-учасниць, акумулювала 482 мільйони євро на підтримку Міноборони України та ЗСУ у сфері зв’язку, IT та кібербезпеки.



А за 2 місяці 2025 року Нідерланди спільно з Люксембургом та Естонією забезпечили Сили оборони України обладнанням для центрів обробки даних, обладнанням зв’язку та іншою технікою на суму 11 мільйонів євро.

Ще 200 мільйонів євро протягом 2024 року спрямували країни-учасниці Талліннського Механізму на посилення кіберстійкості України, зокрема на здатність України протистояти зловмисним кіберопераціям Росії.

Розмінування українських територій

Задля прискорення розмінування українських територій Нідерланди спільно з Японією, США, Швейцарією та деякими країнами ЄС виділили 700 мільйонів доларів США на проєкти з гуманітарного розмінування України до 2027 року.

Окрім цього, у серпні 2024 року 10 ветеранів російсько-української війни за фінансової підтримки Нідерландів пройшли курс із протимінної діяльності. Частина з них після цього почала працювати в The HALO Thrust — найбільшому операторі протимінної діяльності в Україні.

А в жовтні 2024 року Нідерланди оголосили про додаткову інвестицію в 11 мільйонів доларів США на гуманітарне розмінування України у 2025 році. Цей фінансовий внесок доповнив 40 мільйонів доларів США, які Нідерланди інвестували раніше в очищення українських територій від вибухонебезпечних речовин.

Підтримка енергетичної інфраструктури

За рік імплементації угоди Нідерланди інвестували 65 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України, який допомагає оперативно відновлювати пошкоджену енергетичну інфраструктуру внаслідок російських обстрілів шляхом закупівлі обладнання для ремонту енергетичних об’єктів.

Окрім цього, для зміцнення енергетичної стійкості України Нідерланди спільно з Австрією, Німеччиною та Швецією навесні 2024 року надали Україні 157 електрогенераторів через Механізм цивільного захисту ЄС.

Гуманітарна підтримка та підтримка у відновленні України

Пріоритетною сферою гуманітарної підтримки з боку Нідерландів стала система охорони здоров’я України.

Так, навесні 2024 року Нідерланди спільно з 8 іншими країнами провели навчання для понад 220 українських медиків, щоб покращити якість надання медичної допомоги в умовах повномасштабної війни.

Нідерланди також відіграють важливу роль у лікуванні та реабілітації поранених українських військовослужбовців і цивільних за кордоном. З початку повномасштабного вторгнення Росії в межах програми медичної евакуації Medevac було евакуйовано близько 6000 постраждалих українців на лікування в клініках держав-партнерів.



Нідерланди стали однією з 4 країн, які прийняли до себе найбільше українських пацієнтів.

У 2025 році Нідерланди продовжують надавати гуманітарну допомогу Україні. У лютому Нідерланди офіційно оголосили про передачу Україні 25 гусеничних бронетранспортерів YPR-765 у санітарному варіанті, які призначені для евакуації поранених українських військовослужбовців.

Протягом цього року уряд країни також спрямує 5 мільйонів євро на макрофінансову підтримку України та ще 25 мільйонів євро на надання гуманітарної та психологічної підтримки українському населенню через програми ООН, Товариства Червоного Хреста та ВООЗ.

Притягнення Росії до відповідальності

Нідерланди приєднались до двох головних коаліцій для притягнення Росії до відповідальності – Коаліції зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

У межах Коаліції зі створення спеціального трибуналу Нідерланди разом із партнерами на початку лютого 2025 року заклали правові основи для створення спеціального трибуналу шляхом визначення головних положень "Проєкту статуту Шумана" – основного юридичного документу трибуналу.

Окрім цього, Нідерланди активно долучались до діяльності Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, завдяки якій у 2024 році Україна повернула додому майже 600 депортованих Росією дітей.

У рамках індивідуальних ініціатив Нідерланди у квітні 2024 року додатково спрямували 10 мільйонів євро на розслідування воєнних злочинів Росії проти України. А в лютому 2025 року Нідерланди надали Україні мобільну лабораторію JDEAL (Joint Deployable Exploitation and Analysis Laboratory) для оперативного розслідування та документування воєнних злочинів, скоєних Росією.