У Німеччині нібито "зникли" 900 мільйонів євро допомоги Україні: ЗМІ дізналися ймовірну причину

У червні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус запевняв, що у наступному році Німеччина готова передати Україні 9,2 мільярда євро. Втім, в оборонному бюджеті країни не дорахувалися значної частини суми.

Так, у документі від 24 червня вказано суму на 900 мільйонів менше. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bild.

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Що кажуть у Міноборони Німеччини про недостачу

У проєкті бюджету йдеться про 8,3 мільярда євро, замість 9,2

У Міноборони ще 18 червня публічно ділили суму на дві частини: 7,3 мільярда вже затверджено, 1,9 мільярда – додатково плануються. Однак тепер чиновники стверджують, що все включено до вже прописаних 8,3 мільярда,

– пише Bild,

Виданню вдалося дізнатися у представника німецького Міноборони, чому така розбіжність. За його словами, частина грошей, якої не вистачає, — це "співфінансування та повернення з Європейського фонду світу".

Таким чином гроші нібито будуть, але наразі їх у бюджеті немає.

"На виході все одно вийде близько 9 мільярдів", – запевнив співрозмовник видання.

Тим часом у Бундестазі здивовані такими поясненнями. Депутат від "Зелених" Себастіан Шефер сказав, що "з проєкту бюджету незрозуміло, звідки міністерство бере заявлені суми".

"Україні потрібні не обіцянки, а реальна підтримка", – наголосив він.