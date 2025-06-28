У Німеччині нібито "зникли" 900 мільйонів євро допомоги Україні: ЗМІ дізналися ймовірну причину
- В оборонному бюджеті Німеччини не дорахувалися 900 мільйонів євро на допомогу Україні в наступному році.
- Спочатку планувалося передати 9,2 мільярда євро.
У червні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус запевняв, що у наступному році Німеччина готова передати Україні 9,2 мільярда євро. Втім, в оборонному бюджеті країни не дорахувалися значної частини суми.
Так, у документі від 24 червня вказано суму на 900 мільйонів менше. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bild.
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Що кажуть у Міноборони Німеччини про недостачу
У проєкті бюджету йдеться про 8,3 мільярда євро, замість 9,2
У Міноборони ще 18 червня публічно ділили суму на дві частини: 7,3 мільярда вже затверджено, 1,9 мільярда – додатково плануються. Однак тепер чиновники стверджують, що все включено до вже прописаних 8,3 мільярда,
– пише Bild,
Виданню вдалося дізнатися у представника німецького Міноборони, чому така розбіжність. За його словами, частина грошей, якої не вистачає, — це "співфінансування та повернення з Європейського фонду світу".
Таким чином гроші нібито будуть, але наразі їх у бюджеті немає.
"На виході все одно вийде близько 9 мільярдів", – запевнив співрозмовник видання.
Тим часом у Бундестазі здивовані такими поясненнями. Депутат від "Зелених" Себастіан Шефер сказав, що "з проєкту бюджету незрозуміло, звідки міністерство бере заявлені суми".
"Україні потрібні не обіцянки, а реальна підтримка", – наголосив він.