У США пояснили, чому поставки зброї в Україну поставили на паузу

Вашингтон поставив на паузу постачання зброї Україні, пояснивши це турботою про власні оборонні потреби. Пріоритетом для США залишається готовність захищати себе.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву посла США при НАТО Меттью Вітакера в ефірі Fox Business. Вашингтон зробив це, аби подбати про власну безпеку та бути готовим до захисту.

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Вітакер наголосив, що принцип "Америка передусім" означає насамперед турботу про стратегічні оборонні потреби самих Сполучених Штатів.

Я думаю, що найважливіше, що саме так виглядає "Америка перш за все": ми спершу маємо потурбуватися про потреби Сполучених Штатів,

– пояснив він.

За словами дипломата, США мають бути готовими до будь-яких викликів, зокрема й до стримування противника та захисту власної території. Він згадав приклад, коли американські B-2 бомбардувальники завдали ударів по іранських ядерних об'єктах, що продемонструвало силу Вашингтона.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили постачання в Україну частини ракет для ППО, артилерійських снарядів та іншого озброєння. Зокрема, йдеться про критично важливі ракети для систем Patriot, що здатні збивати балістичні ракети. У Міноборони України зазначили, що офіційних повідомлень про це не отримували й уточнюють деталі.