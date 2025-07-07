Поставки американської зброї можуть відновитися найближчими днями, – Politico

Вашингтон може відновити постачання зброї Києву після кількох зустрічей спецпосланця президента США Кіта Келлога з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Однак точні терміни поки залишаються невідомими.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Коли можуть відновитися поставки військової допомоги США

За словами співрозмовників видання, обізнаних про хід переговорів між Вашингтоном і Києвом, США дали Україні знати, що невдовзі відновлять поставки інженерної техніки та "деяких бронемашин", але точні терміни поки не назвали.

У статті також нагадали, що в понеділок, 7 липня, президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполученим Штатам доведеться знову відправити Україні зброю, щоб вона могла захищатися від російських ударів.

Крім того, у виданні повідомили, що Келлог і Умєров мають зустрітися вже цього тижня в Римі на конференції, присвяченій допомозі Україні, а потім ще двічі, цього і наступного тижня, в Києві.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що рішення про зупинку надання військової допомоги Україні прийняв одноосібно міністр оборони США Піт Гегсет. Конгресмени були вкрай незадоволені таким вчинком.