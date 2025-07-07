Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського ввечері 7 липня.

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Чи отримає Україна нові системи ППО

У зверненні Володимир Зеленський подякував усім, хто допомагає Україні захищатися від російських ракет.

За словами президента, наразі триває співпраця зі США щодо постачання систем Patriot і ракет до них. Зокрема цього тижня в Італії заплановано відповідні зустрічі.

Я доручив міністру оборони України готувати й наступні зустрічі "Рамштайну" в різних форматах, і вже сьогодні обговорив кілька варіантів із Прем'єр-міністром Британії Стармером,

– повідомив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Велика Британія, Німеччина та інші партнери продовжують зберігати функціональність цього формату. Україна очікує нових рішень для посилення стійкості вже в серпні-вересні.

До слова, раніше повідомлялося, що Німеччина веде зі США переговори щодо купівлі для України двох Patriot.

Однак цей процес може виявитися непростим. Зокрема, Берлін не має змоги передати Києву власні установки, оскільки вже надав три батареї, і в нього самого залишилося лише дев’ять. До того ж німецькі ЗРК готуються до модернізації, що також ускладнює можливість подальшого постачання.