Я б знав, якби таке рішення було прийнято, – Трамп про зупинку військової допомоги Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що якби рішення про зупинку поставок зброї в Україну справді було ухвалене, він би про нього знав. Ба більше, він припустив, що цілком міг би сам віддати подібний наказ.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Дональда Трампа під час зустрічі з африканськими лідерами.

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Як Трамп прокоментував зупинку постачання боєприпасів

Вчора, 8 липня, президент США заявив, що не знає, хто віддав наказ щодо зупинки постачання боєприпасів в Україну.

На наступний день журналіст поцікавився у Трампа, чи з’ясував він, хто саме дав вказівку зупинити.

Я про це не думав,

– відповів американський лідер.

Також журналіст запитав, чи його не турбує те, що подібне рішення могли ухвалити без його відома. На що Трамп заявив, що знав би, якби таке рішення дійсно було прийняте.

"Я б знав. Якщо таке рішення було прийнято, я б про це знав. Швидше за все, я б дав такий наказ, але я цього ще не робив", – зазначив Трамп.