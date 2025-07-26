Німеччина вже передала Україні три системи ППО Patriot, – Washington Post

Україні вже отримала від Німеччини три нові системи Patriot у рамках нової програми США та НАТО. Тривають переговори про надання четвертої системи.

Загалом Берлін готовий надати 5 ЗРК Patriot Києву. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Скільки систем Patriot Україні вже отримала від Німеччини?

На понеділковій зустрічі союзників України міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін "сприятиме наданню" Україні п'яти систем Patriot, не вдаючись до подробиць.

Берлін, за даними видання, вже надав Україні 3 системи. Наразі там ведуть переговори з Вашингтоном про відправку ще однієї системи та її заміну відповідно новою у складі власних сил, що передбачає нова програма США та НАТО.

Батареї Patriot можуть надходити і з-за меж НАТО. Так, Міністерство оборони Швейцарії заявляє, що має замовлення на 5 систем, але його буде відкладено, оскільки США перенаправляють постачання на підтримку України.

У Росії ж вважають, що ця допомога Києву навряд чи змінить ситуацію на полі бою.

У НАТО також обговорюють можливість постачати Україні далекобійні ракети, хоча Трамп казав, що не хоче цього робити.