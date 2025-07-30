Чехія готує для України нові пакети військової допомоги. Мовиться про суттєве посилення ППО, РЕБ та далекобійного озброєння.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра оборони України Дениса Шмигаля за підсумками зустрічі з радником прем’єр-міністра Чехії Томашем Пояром.

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Що Шмигаль обговорив із Пояром?

За словами Шмигаля, під час зустрічі з Пояром вони зосередилися на обговоренні актуальних потреб ЗСУ.

Особливий фокус – на постачаннях боєприпасів. Чеська ініціатива стала надзвичайно важливим інструментом постачання снарядів ключових калібрів. Детально обговорили майбутні постачання: конкретні графіки та плани, як на цей рік, так і у 2026 році,

– поділився Шмигаль.

Окремою темою переговорів стала оборонна промисловість. Шмигаль повідомив, що спільні підприємства запускаються, а низка проєктів вже реалізується.

"Зокрема, щодо виробництва снарядів та гвинтівок Bren 2 в Україні. З чеською делегацією проаналізували можливості запуску нових проєктів у Чехії за участі провідних українських компаній для підтримки Сил оборони України", – розповів очільник Міноборони.

Крім того, чеська сторона поінформувала українського міністра про підготовку нових пакетів військової допомоги.

До слова, раніше посол України в Німеччині Олексій Макеєв розповів, що Київ вже отримав 7 систем ППО IRIS-T від Берліна. Однак загалом Україна замовила 18 таких систем.