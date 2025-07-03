"Я не можу дати гарантій": Павел сказав, чи продовжуватиме Чехія постачати зброю до ЗСУ

Президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна не гарантує подовження "чеської ініціативи" для України після парламентських виборів, які відбудуться 3 – 4 жовтня. Це пов'язано з тим, що уряд може змінитися.

Передбачити пріоритети нової влади досить складно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Що сказав Павел про допомогу Україні

Чеський лідер запевнив, що зараз усі його зусилля зосереджені на збереженні єдиного підходу до питань безпеки та оборони, включно з політикою щодо України. Він також зазначив, що вважає підтримку держави невіддільною частиною безпеки Чехії.

Варто зазначити, що завдяки "чеській ініціативі" протягом 2024 року ЗСУ отримали 1,5 мільйона снарядів. Цього року планується постачання ще 1,8 млн. Павел наголосив, що два роки тому співвідношення снарядів України та Росії було 1:10, але завдяки допомозі державі вдалося скоротити його до 1:2.

За словами президента Чехії, наразі він обговорює питання підтримки України з усіма лідерами партій, які можуть увійти до наступного уряду.

Я обговорив з ними необхідність збереження тих самих принципів у сфері безпеки та зовнішньої політики навіть після виборів. Однак, звісно, зараз я не можу дати гарантій – багато чого залежатиме від їхніх підсумків,

– пояснив Павел.

За даними BBC, найбільш ймовірним кандидатом на посаду прем’єр-міністра Чехії зараз є колишній очільник уряду та лідер руху ANO Андрей Бабіш.

Аналітики зауважують, що під час президентських виборів 2023 року він намагався сподобатися й виборцям, які незадоволені активною допомогою Чехії Україні. Втім, явних проросійських нахилів у нього не помічали.

До слова, раніше про допомогу Україні висловився і чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський. Він заявив, що Чехія готова продовжити програму постачання артилерійських снарядів для України щонайменше до 2026 року на тлі послаблення підтримки США.