Сполучені Штати та НАТО розпочинають надавати Україні військову допомогу за новим механізмом. Він дозволить швидше отримувати американське озброєння за допомогою внесків партнерів.

Про особливості нового механізму повідомив Міністр оборони України Денис Шмигаль, передає 24 Канал.

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Що відомо про новий механізм підтримки України?

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив про запуск нової системи передачі військової допомоги Україні, який розробили США та НАТО. Фінансування американського озброєння та технологій тепер реалізовуватиметься через добровільні внески партнерів.

Новий формат діє в межах ініціативи Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), що має забезпечити швидке постачання зброї, доступної у США у великій кількості.

Механізм PURL передбачає формування переліку обладнання та боєприпасів, сформованих на основі запитів України, які підтверджені Верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі (SACEUR),

– додав Шмигаль.

За словами очільника Міноборони, допомога надаватиметься регулярно у вигляді нових пакетів. Координацію постачань здійснюватиме Альянс, зокрема через спеціальний Центр допомоги Україні у сфері безпеки та навчання (NSATU).

Першим партнером, який профінансував допомогу, стали Нідерланди. Вони профінансують пакет на суму 500 мільйонів євро. Шмигаль також анонсував й нові оголошення щодо підтримки.

Нагадаємо, Україна подала заявку на кредит у розмірі 120 мільйонів євро до Польщі для придбання озброєння. Також ведуться переговори щодо спільного виробництва зброї на території обох країн.