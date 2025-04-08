США передислокують війська з ключового хабу допомоги Україні в Польщі

США виводять військових з аеропорту Ясьонка в Польщі – ключового хабу допомоги Україні. У Пентагоні кажуть, що це планова передислокація.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на повідомлення командування. Американські військові виводять частину техніки та персоналу з аеропорту Ясьонка поблизу Жешува, який відіграє критичну роль у постачанні допомоги для ЗСУ.

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Пентагон змінив план дій щодо хабу допомоги Україні

Командування Сухопутних військ США в Європі та Африці заявило, що передислокація з Ясьонки є частиною давно запланованої оптимізації операцій. У Пентагоні запевняють: рішення погоджено з Польщею та союзниками по НАТО, і хаб і надалі працюватиме на підтримку України.

Попри зміни, американські військові не полишають Ясьонку повністю – базу, яку використовують із початку повномасштабної війни. Президент Польщі Анджей Дуда також підтвердив, що мова не йде про повне виведення військ США, а про ротацію і перерозподіл ресурсів.

Після саміту у Вашингтоні частина координації допомоги Україні перейшла до НАТО. Щоб зменшити навантаження на Штати, до Ясьонки перекинули зенітні системи Німеччина та Норвегія.