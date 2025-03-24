Поставка Abrams з Австралії може ускладнитися через залежність від рішень США, – ABC News

Поставка вживаних австралійських танків Abrams в Україну може зіткнутися з певними ускладненнями після нещодавнього тимчасового заморожування військової допомоги Дональдом Трампом. Окрім того, минулого року уряд США буцімто застерігав Австралію від передачі застарілих танків через логістичні витрати й труднощі з обслуговуванням.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ABC News. Там пишуть, що український міністр оборони Рустем Умєров незабаром відвідає Канберру, аби обговорити підтримку.

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Що відомо про постачання Abrams

Статус спільного логістичного хабу в східнопольському місті Ряшів опинився під питанням через нещодавню ворожу політику адміністрації Трампа до України. До слова, понад 80 % західної військової допомоги перетинають польську територію, а центр POLLOG HUB вважається критично важливим для збору та відправлення зброї.

За даними джерел ABC News, декілька американських військових підрозділів логістики нещодавно залишили об'єкт, куди незабаром мають прибути 49 танків Abrams американського виробництва з Австралії.

Якщо американська військова система не в змозі перевезти ці машини вчасно, ми повинні розглянути можливість співпраці з нашими польськими друзями або навіть приватними підрядниками, – очевидно, враховуючи питання безпеки, щоб доставити ці машини в Україну якомога швидше,

– заявив генерал-майор Збройних сил Австралії у відставці.

За словами речника австралійського міністерства оборони, його країна продовжує підтримувати український народ у захисті від "неспровокованої, незаконної та аморальної агресії Росії".

Нагадаємо, обіцяні Швецією 2 літаки ASC890 також досі не прибули в Україну. Це пов'язують із термінами підготовки певних модифікацій винищувачів F-16.