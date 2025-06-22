Річ не в самому Трампі: чому США відкладають рішення щодо Ірану

Проблема нерішучості США щодо Ірану полягає не в самому Трампі, а в загальній відсутності бачення американської політики на Близькому Сході. Вашингтон так і не виробив послідовної політики щодо регіону після завершення війн в Іраку та Афганістані.

Зростання впливу Туреччини та Саудівської Аравії не дозволяють Сполученим Штатам Америки діяти рішуче та диктувати умови. Таку думку 24 Каналу висловив кандидат історичних наук, аналітик "Детектор медіа" Єгор Брайлян.

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Чому Трамп не ухвалює жорсткі рішення щодо Ірану

Після завершення війни в Іраку, що сталося ще за президентства Барака Обами, та після виведення військ з Афганістану за часів Джо Байдена, Сполучені Штати так і не сформулювали комплексної, системної стратегії щодо свого бачення Близького Сходу. Попри це, американські війська залишаються присутніми в низці країн регіону – в Саудівській Аравії, Катарі, Туреччині.

Щодо Ірану США не демонстрували послідовної політики. Так, вони посилювали санкційний тиск, однак кандидат історичних наук не очікує застосування жорсткої сили.

Під цим я кажу про військову операцію США та їхніх союзників – Британії, Туреччини, Ізраїлю проти Ірану,

– наголосив Єгор Брайлян.

На цьому тлі Дональд Трамп прагнув увійти в історію як миротворець: він обіцяв завершити російсько-українську війну за один день, стати посередником у врегулюванні конфлікту в секторі Гази. Проте, як бачимо, ці ініціативи не були реалізовані.

Інші країни починають сприймати геополітичну слабкість Вашингтону. Але питання не лише в Трампі, а в самій системі ухвалення рішень у США. Американська адміністрація поки не демонструє готовності чітко визначити свою лідерську роль на Близькому Сході, особливо з огляду на зростання впливу Туреччини та Саудівської Аравії, які дедалі активніше просувають власні інтереси. Це перешкоджає Вашингтону прямо диктувати свої умови.

Зазначимо, американська авіація атакувала ядерні об'єкти у Фордо, Натанзі та Есфахані. За словами Трампа, головний удар завдали по Фордо, усі літаки вже залишили повітряний простір Ірану.