Військове вторгнення Індії неминуче, – міністр оборони Пакистану
- Міністр оборони Пакистану заявив про неминучість військового вторгнення Індії після нападу на туристів у Кашмірі.
- Пакистан зміцнив свої сили і перебуває в стані підвищеної готовності, готовий застосувати ядерну зброю лише в разі прямої загрози.
Міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф заявив, що військове вторгнення Індії неминуче після смертельного нападу бойовиків на туристів у Кашмірі минулого тижня.
Відповідну заяву керівник пакистанського оборонного відомства зробив у понеділок, 28 квітня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters.
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Що заявили у Пакистані
За словами пакистанського міністра оборони, вторгнення Індії на територію Пакистану є неминучим після відкриття вогню по туристах у Кашмірі, через що загинули 26 туристів. Нью-Делі звинувачує Ісламабад у підтримці терористів.
Ми зміцнили наші сили, тому що зараз це неминуче. Отже, у цій ситуації повинні бути прийняті деякі стратегічні рішення, тому ці рішення були прийняті,
– заявив Асіф.
Він уточнив, що пакистанські військові поінформували уряд про можливість нападу з боку Нью-Делі. Тому, Ісламабад перебуває в стані підвищеної готовності, а ядерну зброю застосовуватиме лише в разі "прямої загрози нашому існуванню".
Нагадаємо, 22 квітня 2025 року в Пахалгамі ( або Кашмір) стався теракт, внаслідок якого загинули 26 індійських туристів. Відповідальність узяло на себе угруповання The Resistance Front, пов'язане з пакистанською Lashkar-e-Taiba.