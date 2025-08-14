Війська Великої Британії одними з перших погодилися на миротворчу місію в Україні після припинення вогню. Наразі країна змінила формат такої підтримки. яка почне діяти за можливості.

Чим займатимуться британські миротворці в Україні?

Велика Британія готова відправити в Україну 30 тисяч солдатів для захисту українських портів і міст. Миротворці матимуть завдання допомагати в утриманні безпеки повітряного простору над Заходом України, розмінуванні чорного моря, а також у навчанні українських військових.

Натомість Велика Британія змінила плани щодо розгортання десятків тисяч воїнів для захисту важливих об'єктів України, мовляв, що це надто ризиковано. Наразі країна, як і її партнери з "коаліції охочих" встановили для своїх миротворців "більш реалістичні місії".

Україна отримає від партнерів, зокрема, логістичну підтримку та зброю. Експерти проведуть навчання для Сил оборони, що дасть змогу відновити та переоснастити Сухопутні війська. Тренування проходитимуть в західних областях України, де існує менший ризик ракетних атак ворога.

Окрім цього, одна з місій буде націлена на патрулювання повітряного простору на літаках Typhoon або F-35. Завдяки цьому буде можливо заспокоїти українців і навіть забезпечити відновлення міжнародних авіаперельотів.

Також за сприяння миротворців, від зброї почистять Чорне море, що стане гарантією безпечного руху суден біля українських портів.

Нагадаємо, "коаліція охочих" вже визначила, що допомагатиме Україні, аби після завершення гострої фази війни й надалі забезпечувати міцний мир між Україною та Росією.