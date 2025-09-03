Сі Цзіньпін провів найбільший в історії країни парад, присвячений 80-річчю закінчення Другої світової війни. Президент Китаю крокував у супроводі диктаторів, таких як Володимир Путін та Кім Чен Ин.

Було очікувано, що парад пройде помпезно. Як зауважив в ефірі 24 Каналу політолог Володимир Фесенко, так Китай хотів показати свої військові спроможності та налякати ними Захід.

Що показав парад у Китаї Дональду Трампу?

З одного боку Китай продемонстрував, що у нього є власна стратегічна тріада – носії ядерної зброї. Країна має такі самі можливості як США та Росія. Кількісно ракет є менше, але важливо, що мовиться про сучасну зброю, військові технології.

Ми побачили все: від великих морських дронів до лазерного озброєння. У цьому сенсі Китай показав свої військово-політичні амбіції. Цікаво, що під час параду найближчими до Сі Цзіньпіна був Путін і Кім Чен Ин.

Трамп на це відреагував. Були теплі слова вітань, а також заява про змову проти США. Це сарказм з певною гіркотою. Трамп сказав, що не сприймає парад як виклик для Америки, але навіть ця фраза свідчить про протилежне,

– зауважив політолог.

Також варто звернути увагу на те, що між республіканцями та демократами є консенсус щодо того, що головний виклик для держави – це Китай. Адміністрація Трампа теж це розуміє.

Парад засвідчив, що Китай зараз має набагато більший і сучасніший військовий потенціал. У деяких аспектах він навіть випереджає США, зокрема те, що стосується Військово-морського флоту. Відповіддю Америки має стати гонитва озброєнь. Вона вже почалася.

Трамп отримав чіткий сигнал

Слова Трампа про змову лідерів Китаю, Росії та Північної Кореї проти США – були дуже показовими. Він сприймав це правильно. Візуалізація дружби Китаю насамперед з росіянами – має змусити Трампа задуматися про його ставлення до Путіна.

"Сигнали, які надійшли з Пекіна, свідчать про те, що домовитися з очільником Кремля точно не вийде. Російський диктатор не відмовляється від співпраці з Китаєм, а тільки її посилює", – підкреслив політолог.

Стало очевидно, що Путін готовий спілкуватися з Трампом, щось обіцяти лише для того, щоб потім використати. Зі свого боку Китай ще більше прив'язує Росію до себе. Наприклад, через меморандум про новий економічний проєкт "Сила Сибіру – 2".

Що відомо про проєкт "Сила Сибіру – 2"?

Мовиться про новий газопровід, який суттєво збільшить постачання газу до Китаю. Він проходитиме через територію Монголії і аж до Китаю. Загальна довжина становитиме близько 7 тисяч кілометрів, з яких 2600 йтимуть через Росію. Проєкт вигідний Путіну, щоб компенсувати втрати на європейському ринку.

Поки ціна, терміни та умови реалізації проєкту залишаються невідомими. Будівництво газопроводу важливе для Сі, але тільки у перспективі. Але вже сьогодні це міцна прив'язка Москви до Пекіна.

"Те, що відбулося в Китаї, – це "холодний душ" для Трампа. Сі Цзіньпін гуртує навколо себе партнерів і так посилює свій міжнародний потенціал. Це сигнал Трампу не розкидатися союзниками, а робити так само – об'єднуватися з ними", – наголосив Володимир Фесенко.

