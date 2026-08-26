Голова ЦРУ міг привезти важливе попередження Путіну щодо Європи, – політолог

Раптовий та втаємничений візит директора ЦРУ Джона Редкліффа до Москви сколихнув світовий геополітичний простір та викликав чимало здогадок у міжнародних ЗМІ. Поїздка відбулася на тлі повідомлень розвідки про можливі наміри Кремля піти на чергову ескалацію проти НАТО та європейських країн.

Політолог Валентин Гладких розповів 24 Каналу, що візит очільника американської розвідки охоплював великий комплекс глобальних питань. За його словами, війна Росії проти України була лише одним із пунктів цього порядку денного.

Які "червоні лінії" США окреслили Москві

Експерт зазначив, що Вашингтон чітко доводить до відома Москви неприпустимість порушення європейської безпеки. Американська сторона прагне зберегти український суверенітет і не дозволить Кремлю досягти його максималістських цілей.

Так само вони доводять росіянам, що є певні "червоні лінії", які категорично неприйнятні для Сполучених Штатів Америки стосовно майбутнього України. Для росіян принципові питання – це територіальні здобутки, обмеження суверенітету, відсутність безпекових гарантій. Для США це неприпустимо,

– наголосив Гладких.

Він додав, що США та європейські партнери мають достатній запас міцності для підтримки України, а чергова відмова Кремля від мирних ініціатив лише пришвидшить тиск на Росію. Сьогодні Володимир Путін отримав чуткі сигнали про те, що Америка готова втрутитися, якщо Росія почне агресію проти країн Балтії.

"Це важливий сигнал, який варто було надіслати Путіну у 2022 році, але цього тоді не сталося. Очільник Кремля сприйняв це як своєрідний карт-бланш на агресію проти України. Якби США зробили це раніше, то, скоріш за все, Путін не наважився б на повномасштабне вторгнення. Тепер йому сказали, що якщо він піде на такий крок, то матиме серйозні проблеми", – підкреслив політолог.

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Про що ще міг говорити Редкліфф у Москві

За словами політолога, важливе місце у перемовинах посідала тема співпраці Росії з Іраном, адже Вашингтон занепокоєний ситуацією на Близькому Сході та загрозами для міжнародного судноплавства.

Просто треба прийняти як даність, що співпраця Росії з Іраном продовжуватиметься. Ця співпраця для Сполучених Штатів Америки становить загрозу. Відповідно, Сполучені Штати Америки будуть приречені якось на це відреагувати,

– підкреслив експерт.

Гладких підсумував, що у випадку відмови Москви сприяти деескалації, США посилюватимуть санкційний тиск на російські структури, що ускладнить відновлення мілітарного потенціалу агресора.

Вашингтон чітко доводить до відома Москви неприпустимість порушення європейської безпеки. Американська сторона прагне зберегти український суверенітет і не дозволить Кремлю досягти його максималістських цілей.

Він додав, що США та європейські партнери мають достатній запас міцності для підтримки України, а чергова відмова Кремля від мирних ініціатив лише пришвидшить тиск на Росію.

За словами політолога, важливе місце у перемовинах посідала тема співпраці Росії з Іраном, адже Вашингтон занепокоєний ситуацією на Близькому Сході та загрозами для міжнародного судноплавства.