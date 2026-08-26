Политолог Валентин Гладких рассказал 24 Каналу, что визит главы американской разведки охватывал большой круг глобальных вопросов. По его словам, война России против Украины была лишь одним из пунктов этой повестки дня.

Какие "красные линии" США обозначили Москве

Эксперт отметил, что Вашингтон четко доводит до сведения Москвы недопустимость нарушения европейской безопасности. Американская сторона стремится сохранить украинский суверенитет и не позволит Кремлю достичь его максималистских целей.

Также они доказывают россиянам, что существуют определенные "красные линии", которые категорически неприемлемы для Соединенных Штатов Америки в отношении будущего Украины. Для россиян принципиальные вопросы – это территориальные завоевания, ограничение суверенитета, отсутствие гарантий безопасности. Для США это недопустимо,

– подчеркнул Гладких.

Он добавил, что у США и европейских партнеров есть достаточный запас прочности для поддержки Украины, а очередной отказ Кремля от мирных инициатив только усилит давление на Россию. Сегодня Владимир Путин получил отчетливые сигналы о том, что Америка готова вмешаться, если Россия начнет агрессию против стран Балтии.

"Это важный сигнал, который стоило послать Путину в 2022 году, но тогда этого не произошло. Глава Кремля воспринял это как своеобразный карт-бланш на агрессию против Украины. Если бы США сделали это раньше, то, скорее всего, Путин не решился бы на полномасштабное вторжение. Теперь ему дали понять, что если он пойдет на такой шаг, то столкнется с серьезными проблемами", – подчеркнул политолог.

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По словам политолога, важное место в переговорах занимала тема сотрудничества России с Ираном, ведь Вашингтон обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке и угрозами для международного судоходства.

Просто нужно принять как данность, что сотрудничество России с Ираном будет продолжаться. Это сотрудничество представляет угрозу для Соединенных Штатов Америки. Соответственно, Соединенные Штаты Америки будут вынуждены как-то на это отреагировать,

– подчеркнул эксперт.

Гладких подытожил, что в случае отказа Москвы содействовать деэскалации США будут усиливать санкционное давление на российские структуры, что затруднит восстановление военного потенциала агрессора.

Вашингтон четко дает понять Москве недопустимость нарушения европейской безопасности. Американская сторона стремится сохранить украинский суверенитет и не позволит Кремлю достичь его максималистских целей.

Он добавил, что у США и европейских партнеров есть достаточный запас прочности для поддержки Украины, а очередной отказ Кремля от мирных инициатив лишь ускорит давление на Россию.

По словам политолога, важное место в переговорах занимала тема сотрудничества России с Ираном, ведь Вашингтон обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке и угрозами для международного судоходства.