Макрон вправно випередив Путіна: яке рішення він може привезти з Китаю

Франція випередила Росію, запропонувавши Китаю підтримати мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі України. Оскільки Москва вже майже знищила українську енергетику та планувала продати цю ідею Трампу.

Політолог Олег Саакян пояснив 24 Каналу, що Китай жорстко попередив Росію про "стратегічну довіру", оскільки вимога юридичного визнання окупованих територій руйнує Гельсінські домовленості про непорушність кордонів, що не вигідно самому Китаю.

Навіщо Макрон виніс план мораторію Сі Цзіньпіню?

Франція фактично грає в гру з запровадженням "двостороннього" мораторію: Україні це теж дало б паузу, але росіянам – значно більше.

РФ намагається максимально знищити українську енергосистему до того моменту, коли Київ отримає достатньо далекобійних спроможностей для симетричної відповіді. За прогнозами, до другої половини грудня Росія майже вичерпає ресурси, щоб завдавати масштабних ударів.

Після цього Росія планувала запропонувати Трампу "енергетичне перемир’я" – мораторій на удари по енергетичних об’єктах в обидва боки. Франція прорахувала цей сценарій і вирішила його випередити,

– сказав Саакян.

Макрон підніс ідею мораторію Сі Цзіньпіню, щоб дати Китаю можливість виступити ініціатором та "миротворцем" – і тим самим заблокувати можливість Путіна вигідно продати цю ідею Трампу.

Чому інтереси Москви та Пекіна зійшлися у протилежних напрямах?

Китай фактично зробив Путіну жорстке застереження у відповідь на його дипломатію з Трампом. Причиною такої реакції стала вимога Кремля про юридичне визнання окупованих українських територій. А для Китаю це табу, адже він сам тримається за цей принцип у власній зовнішній політиці.

"Якщо Росія цього доб’ється, це фактично зруйнує Гельсінські домовленості про непорушність кордонів. А якщо цей принцип перестає діяти в одному випадку – він перестає діяти для всіх. Для Китаю це вкрай небезпечно, адже він має незакриті територіальні суперечки майже з усіма сусідами", – зазначив Саакян.

Саме тому інтереси Пекіна та Москви в цьому питанні стали діаметрально протилежними. Китай запросив Макрона на триденний візит і почав формувати власну дипломатичну ініціативу, щоб перехопити процес і не дозволити Росії грати з принципом непорушності кордонів.

Макрон поїхав з узгодженою позицією майже всіх країн ЄС з приводу поля, розширення поля і порядку денного співпраці з Китаєм за межі виключної економіки, вже виходячи й в геополітику, і зокрема в питаннях російсько-української війни,

– підкреслив Саакян.

Що відомо про позицію Китаю щодо Росії?