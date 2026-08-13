Трамп хоче закінчити війну, – республіканець розповів, з чим Віткофф поїде до Росії

Спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують візит до Росії. Саме там вони можуть висунути певні умови для Володимира Путіна від Дональда Трампа.

Про це 24 Каналу розповів член Республіканської партії Борис Пінкус, наголосивши, що цей візит може навіть стати небезпечним для Росії, якщо вона відмовиться від вимог. Адже, попри війну на Близькому Сході, американський президент намагається завершити російсько-українську війну.

Віткофф їде до Росі

Член Республіканської партії припустив, що Віткофф та Кушнер привезуть до Кремля ультиматум від Трампа.

Трамп хоче закінчити війну. Разом з Зеленським вони домовились, що війна має закінчитись із замороження лінії фронту. Оце сьогодні й треба: не стріляє ні Україна, ні Путін. Для цього вони їдуть у Москву,

– наголосив він.

Пінкус сказав, чому перемовники Трампа їдуть до Москви: дивіться відео

Водночас Джей Ді Венс не телефонує Путіну, а телефонує Зеленському і вимагає, щоб саме Україна припинила свої атаки по Росії і по танкерах, які заходять у російські порти. Ймовірно, це пов'язано з тим, що це б’є по казахській нафті, яка йде назовні. Казахстан є партнером, і це б’є по світових цінах на нафту.

На думку Пінкуса, це не загрожує співпраці України та США – наша країна отримає ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів, а Вашингтон – українські антидронові системи.

"Але, крім того, він намагається, і він іде за словами та вказівками Трампа, щоб Путін пішов назустріч і припинив стріляти по Україні. Можливо, це стане відомо після повернення Віткоффа з Москви. Загалом оточення Трампа спілкується з Путіним. Ці канали існують, але важливо інше: з чим Віткофф повернеться з Москви. Це буде остання крапка в стосунках Трампа з Путіним, думаю я", – підсумував член Республіканської партії.

Цікаво, що Віткофф та Кушнер також можуть відвідати і Київ, саме під час заходів до 35-ї річниці Незалежності України. Цього літа вони вже також мали телефонну розмову з Володимиром Зеленським.