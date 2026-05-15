Сі заявив, що США занепадають: Трамп несподівано погодився

Цими днями Дональд Трамп перебуває у Китаї. Президент США заявив, що візит був "неймовірним", і йому вдалося вирішити із Сі Цзіньпіном "багато різних проблем".

Президент США залишився задоволеним своєю поїздкою до Китаю. Про це він сказав, сидячи поруч із Сі в керівному комплексі Чжуннаньхай у Пекіні, пише The Guardian.

Як Трамп оцінив свій візит до Китаю?

Ми уклали кілька фантастичних торговельних угод для обох країн. Ми вирішили багато різних проблем, з якими інші люди не змогли б упоратися,

– похвалився журналістам американський лідер.

Трамп зауважив, що також обговорив із Сі Іран. За словами політика, і Вашингтон, і Пекін дійшли згоди з кількох питань:

Іран не повинен мати ядерну зброю;

Ормузька протока має бути відкритою;

війну на Близькому Сході треба закінчити.

Також американський лідер підсумував свій візит до Китаю у пості в соцмережі Truth Social.

Зокрема, він прокоментував нещодавні слова Сі Цзіньпіна, який назвав США "нацією, що занепадає". Трамп погодився з висловлюванням свого китайського колеги на "100 відсотків", але зробив певне уточнення.

За словами політика, США справді перебували у занепаді, але чотири роки правління адміністрації Джо Байдена. Трамп заявив, що політика його попередника завдала Америці величезної шкоди. Серед проблем, які руйнували США, Трамп згадав:

відкриті кордони та безконтрольна міграція;

високі податки для громадян та бізнесу;

просування гендерної ідеології та участь трансгендерів у жіночому спорті;

програми різноманітності, рівності та інклюзії (DEI);

жахливі торгівельні угоди та нестримна злочинність..

Водночас політик наголошує, що зараз країна перебуває у "неймовірному злеті" завдяки другому терміну його президентства.

Президент пояснив, що, коли Сі говорив про занепад американської нації, він "не мав на увазі той неймовірний злет, який Сполучені Штати продемонстрували світові протягом 16 вражаючих місяців адміністрації Трампа".

Окремо політик перелічив перемоги, через які країна нібито переживає піднесення:

рекордні показники фондових ринків;

військові успіхи та "розгром Ірану";

найкращий ринок праці в історії США;

рекордні 18 трильйонів доларів інвестицій від інших країн.

Трамп заявив, що Америка знову стала "економічною потугою".

13 травня Дональд Трамп вперше з 2017 року прибув до Китаю з триденним візитом.

Під час переговорів сторони можуть обговорити не лише двосторонні питання, а й війну Росії проти України. Таку думку висловив американський політик і президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус. За його словами, у Конгресі США переконані, що тема України обов'язково буде порушена під час зустрічі.

Пінкус припустив, що Трамп може просити Сі Цзіньпіна вплинути на Владіміра Путіна, аби той погодився на замороження нинішньої лінії фронту без подальших претензій на неокуповані території Донбасу.

Експерт звернув увагу й на недавню заяву Трампа перед поїздкою до Китаю. Тоді американський президент наголосив, що ніколи не обіцяв Кремлю передачу Росії неокупованих територій України. На думку Пінкуса, це може бути сигналом щодо позиції США на майбутніх переговорах.

Крім того, за словами експерта, додатковим фактором тиску на Росію можуть стати чергові ядерні погрози Путіна. Китай раніше неодноразово заявляв, що не підтримує ядерну ескалацію, тому Пекін може спробувати стримати Москву від подальших радикальних кроків.

Наразі відомо, що днями до Пекіна навідається вже сам Володимир Путін.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус вважає, що Путін занепокоєний результатами переговорів між США та Китаєм. За його словами, Кремль намагається зрозуміти, чи досягли Трамп і Сі Цзіньпін домовленостей щодо майбутньої співпраці з Росією.

Експерт пояснив, що одним із можливих сценаріїв завершення війни для США є послаблення зв’язків між Москвою та Пекіном. Тому Путін хоче особисто переконатися, чи Китай не готовий пожертвувати партнерством із Росією заради нових домовленостей зі Сполученими Штатами.

За словами Івана Уса, для Кремля критично важливо зберегти підтримку Китаю, адже російська економіка суттєво залежить від Пекіна. Крім того, останнім часом у Китаї дедалі частіше згадують про території, які понад століття тому відійшли до Росії, і це також може турбувати Москву.