"Щоб не розважалась сама": Венс вирушає з дружиною до Гренландії

Віцепрезидент США Джей Ді Венс анонсував візит із дружиною до Гренландії, заявивши, що виступає за "відновлення" безпеки. Він прибуде до країни вже у п'ятницю, 28 березня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його відео у соцмережі Х. Зауважимо, що у США раніше заявляли про плани на Гренландію.

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Навіщо Венс їде до Гренландії

Спершу готувався візит делегації, у склад якої увійдуть Уша Венс, радник Трампа з національної безпеки Майк Волц та міністр енергетики Кріс Райт, проте Венс заявив, що довкола приїзду його дружини виник ажіотаж, тому він "не хоче, аби вона розважалася сама".

Американський віцепрезидент у своєму відео розповів, що у рамках свого візиту він відвідає одну з американських військових баз та "просто перевірить, що відбувається з безпекою в Гренландії", зокрема щодо територій та водних шляхів.

Багато інших країн погрожували Гренландії, погрожували використати її територію і водні шляхи, щоб погрожувати Сполученим Штатам, Канаді і, звичайно, народу Гренландії. Тому ми збираємось перевірити, як там справи,

– заявив він.

За даними CNN, прем'єр-міністр Гренландії Муте Буруп Егеде назвав оголошення про візит "дуже агресивним". Своєю чергою прем’єрка Данії Метте Фредеріксен сказала, що США чинять "неприйнятний тиск" на Гренландію і Данію.

Нагадаємо, раніше Джей Ді Венс заявив, що його країна все ж планує отримати контроль над Гренландією. За його словами, президенту США Дональду Трампу байдуже, що думають європейці.