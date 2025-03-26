Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его видео в соцсети Х. Заметим, что в США ранее заявляли о планах на Гренландию.

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Зачем Вэнс едет в Гренландию

Сначала готовился визит делегации, в состав которой войдут Уша Вэнс, советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и министр энергетики Крис Райт, однако Вэнс заявил, что вокруг приезда его жены возник ажиотаж, поэтому он "не хочет, чтобы она развлекалась сама".

Американский вице-президент в своем видео рассказал, что в рамках своего визита он посетит одну из американских военных баз и "просто проверит, что происходит с безопасностью в Гренландии", в частности относительно территорий и водных путей.

Многие другие страны угрожали Гренландии, угрожали использовать ее территорию и водные пути, чтобы угрожать Соединенным Штатам, Канаде и, конечно, народу Гренландии. Поэтому мы собираемся проверить, как там дела,

– заявил он.

По данным CNN, премьер-министр Гренландии Муте Буруп Эгеде назвал объявление о визите "очень агрессивным". В свою очередь премьер Дании Метте Фредериксен сказала, что США оказывают "неприемлемое давление" на Гренландию и Данию.

Напомним, ранее Джей Ди Вэнс заявил, что его страна все же планирует получить контроль над Гренландией. По его словам, президенту США Дональду Трампу безразлично, что думают европейцы.