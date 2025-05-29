Голова ультралівого Альянсу Сара Вагенкнехт виступила з критикою запланованої німецько-української співпраці щодо зброї дальньої дії як свідчення того, що "канцлер Німеччини та президент України несерйозно ставляться до мирних переговорів з Росією".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ntv.

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Сара Вагенкнехт розкритикувала візит Зеленського

Політикиня вважає, що зустріч Зеленського і Мерца в Берліні була скоріше воєнним самітом.

Це був саміт з питань озброєнь, який цементує війну та продовжує смерть. Зустріч показує, що Мерц і Зеленський не мають серйозних намірів вести переговори. Більше зброї, більше санкцій, жодних компромісів: хіба це має привести Путіна за стіл переговорів?

– сказала Вагенкнехт.

"Подруга" Путіна заявила, що "якщо Зеленський буде продовжувати в тому ж дусі, Україна буде в кінцевому підсумку повністю зруйнована".

"Це також відповідальність канцлера. Це обурливо, що Мерц продовжує тримати громадськість у невіданні щодо питання Taurus", – заявила вона.

Відповідно до її слів, передача Німеччиною крилатих ракет Україні була б "оголошенням війни Москві".

Замість того, щоб постійно вказувати пальцем на Путіна і його нібито неготовність до переговорів, Мерц мав би використати можливість для пошуку компромісної лінії для переговорів з українським президентом,

– висловилася Вагенкнехт.

Ба більше вона заявила, що, мовляв, "відмова від вступу України до НАТО стала б доказом того, що Зеленський і європейці серйозно налаштовані на переговори".