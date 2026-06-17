Попри скандал з "Героями УПА": ЗМІ пишуть, що Зеленський невдовзі відвідає Польщу

Президент Володимир Зеленський планує відвідати польський Гданськ 25 – 26 червня. Зауважимо, що дещо раніше його візит залишався під питанням через суперечку між країнами щодо назви українського військового підрозділу.

Про це виданню Rzeczpospolita повідомило джерело в польському уряді.

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Джерело повідомило, що польське МЗС отримало від України офіційне підтвердження участі Володимира Зеленського у конференції з відновлення України в Гданську 25 – 26 червня.

Зауважимо, що раніше візит президента України до Польщі певний час перебував під питанням на тлі розбіжностей між Києвом і Варшавою щодо найменування військового підрозділу на честь героїв УПА. Через це серед журналістів виникали запитання щодо участі високопосадовців у конференції, проте офіційної відповіді України не надходило.

Декілька днів тому депутат від партії "Слуга народу" Микита Потураєв повідомив, що президент України все ж "має бути" у Гданську.

Такі плани є, і я знаю, що ми всі плануємо приїхати. Хоча я не можу говорити від його (Зеленського) імені,

– наголосив він.

Джерело з польського уряду також підтвердило виданню присутність Зеленського на конференції в Гданську.

За словами польського Урядового уповноваженого з питань відбудови України Павела Коваля, ця конференція має особливе значення для обох країн, адже організовується спільно Польщею та Україною. Очікується, що участь у заході візьмуть близько 5 тисяч гостей, серед них лідери держав, політики та представники бізнесу.

Цікаво, що це перший випадок проведення конференції в Польщі – раніше вона проходила в Лугано, Берліні, Лондоні та Римі.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск натякнув, що Польща очікує на візит президента України навіть попри напружені відносини країн.

8 червня у Польщі відбулось засідання капітулу ордена Білого Орла, однією з тем якого була пропозиція президента Кароля Навроцького позбавити нагороди його українського колегу Володимира Зеленського. Тоді як речник Навроцького уточнив, що той не поспішає позбавляти українського президента нагороди, оскільки вважає, що Україна все ще може виправити "помилку" з найменуванням українського підрозділу ССО на честь героїв УПА.