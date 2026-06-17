Об этом изданию Rzeczpospolita сообщил источник в польском правительстве.

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Источник сообщил, что польский МИД получил от Украины официальное подтверждение участия Владимира Зеленского в конференции по восстановлению Украины в Гданьске 25 – 26 июня.

Отметим, что ранее визит президента Украины в Польшу некоторое время находился под вопросом на фоне разногласий между Киевом и Варшавой относительно наименования воинского подразделения в честь героев УПА. Из-за этого у журналистов возникали вопросы относительно участия высокопоставленных чиновников в конференции, однако официального ответа от Украины не поступало.

Несколько дней назад депутат от партии "Слуга Народа" Никита Потураев сообщил, что президент Украины все же "должен быть" в Гданьске.

Такие планы есть, и я знаю, что мы все планируем приехать. Хотя я не могу говорить от его (Зеленского) имени,

– подчеркнул он.

Источник в польском правительстве также подтвердил изданию присутствие Зеленского на конференции в Гданьске.

По словам польского правительственного уполномоченного по вопросам восстановления Украины Павела Коваля, эта конференция имеет особое значение для обеих стран, ведь она организуется совместно Польшей и Украиной. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 5 тысяч гостей, среди которых лидеры государств, политики и представители бизнеса.

Интересно, что это первый случай проведения конференции в Польше – ранее она проходила в Лугано, Берлине, Лондоне и Риме.

Напомним, что премьер-министр Польши Дональд Туск намекнул, что Польша ожидает визита президента Украины даже несмотря на напряженные отношения между странами.

8 июня в Польше состоялось заседание капитула ордена Белого Орла, одной из тем которого было предложение президента Кароля Навроцкого лишить награды его украинского коллегу Владимира Зеленского. В то же время пресс-секретарь Навроцкого уточнил, что тот не спешит лишать украинского президента награды, поскольку считает, что Украина все еще может исправить "ошибку" с наименованием украинского подразделения ССО в честь героев УПА.