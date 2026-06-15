Про це повідомляє видання Rzeczpospolita з посиланням на джерела.

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Яку вимогу висунули Зеленському у Польщі?

За даними видання, в оточенні польського президента розглядають паузу в ухваленні рішення як можливість для української сторони відреагувати на ситуацію. Водночас підкреслюється, що цей "період очікування" є обмеженим у часі та може тривати лише кілька днів.

Ключовою умовою, яка могла б вплинути на рішення Навроцького, у Варшаві називають зміну назви одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ, який отримав ім'я Героїв УПА. Саме це рішення української сторони викликало дискусії у польському політичному середовищі.

У Польщі також зазначають, що громадська думка переважно підтримує жорсткішу позицію президента щодо цього питання.

Зазначимо, Орден Білого Орла – це найвища державна нагорода Польщі та одна з найстаріших чинних відзнак у світі. Її вручають за визначні цивільні або військові заслуги перед польською державою як у мирний, так і у воєнний час. У квітні 2023 року тодішній президент Польщі Анджей Дуда нагородив цим орденом президента України Володимира Зеленського, відзначивши його роль у міжнародній підтримці України та протидії російській агресії.

Події, що цьому передували

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський надав одному з підрозділів Збройних сил України почесне найменування "Героїв УПА". Указ передбачає, що це рішення ухвалене з метою відновлення історичних традицій українського війська та на основі бойових заслуг підрозділу.

Цей крок викликав дискусії в Польщі та отримав критику з боку президента Кароля Навроцького. Прем'єр-міністр Дональд Туск закликав не допустити загострення напруги між Києвом і Варшавою через історичні питання, наголосивши, що конфлікти між союзниками можуть бути вигідними лише третім сторонам.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш закликав українську владу переглянути рішення, заявивши, що це викликає негативну реакцію в польському суспільстві. Проте, він підкреслив, що підтримка України у війні проти Росії залишається незмінною, адже безпека України напряму пов'язана з безпекою Польщі та Європи.

За словами міністра, у Польщі це рішення сприймається болісно через історичні події, зокрема Волинську трагедію, хоча він визнав, що частина українців розглядає УПА як символ боротьби за незалежність