Ми готові до діалогу, – Туск оцінив кроки Зеленського для покращення відносин з Польщею

Дональд Туск відреагував на кроки Володимира Зеленського щодо покращення українсько-польських відносин. Каже, що Польща відкрита до "серйозного та дружнього діалогу".

Про це прем'єр-міністр Польщі повідомив у соцмережі X.

Що каже Туск про рішення Зеленського?

Польський прем'єр заявив, що із задоволенням та надією приймає слова та рішення українського лідера щодо відносин між Україною та Польщею.

За словами Туска, відносини між державами мають будуватися на взаємній повазі та правді.

Ми готові до серйозного та дружнього діалогу щодо питань, які нас сьогодні об'єднують, та тих, що нас розділяють,

– додав глава уряду Польщі.

Раніше Зеленський анонсував кроки, які мають активізувати покращення відносин з Польщею. Зокрема, вони стосуються питання Волинської трагедії. Україна відкриє архіви СБУ та Служби зовнішньої розвідки щодо подій XX століття на Волині.

Також, за словами президента, українська сторона надасть більше дозволів на пошукові ексгумаційні роботи, а також забезпечить більшу спроможність для їх проведення. До того ж обговорювались можливі формати для розширення міжсуспільного діалогу України та Польщі.

Нагадаємо, після скандалу на тлі рішення Зеленського присвоїти одному з підрозділів Сил спеціальних операцій назву "Героїв УПА", Туск заявив, що чекає від України "перший крок".