Київ є донором безпеки: у Чехії зробили гучну заяву щодо вступу України до НАТО

У Чехії зауважили, що майбутнє членство України в НАТО є логічним кроком, тож саме у цьому напрямку має рухатись Альянс. Там наголосили, що Київ уже став важливим донором безпеки для партнерів.

Про це в інтерв'ю Politico в кулуарах форуму GLOBSEC у Празі заявив начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржекха.

Чому Чехія виступила за вступ України до НАТО?

Ржекха вважає, що Україна не лише прагне отримати допомогу від інших держав НАТО, а й суттєво впливає на безпеку Європи.

Україна – це не просто споживач безпеки, вона також постачальник безпеки,

– заявив начальник Генштабу Чехії.

Водночас він зазначив, що процес не буде простим, оскільки потребує політичної згоди усіх країн-членів НАТО. Водночас, на його думку, саме в цьому напрямку Альянс і має рухатись.

Головним аргументом на користь членства України в НАТО є її роль як донора безпеки, зауважив посадовець.

Зауважимо, Україна уже тривалий час прагне вступити до військового Альянсу, однак Німеччина та США таку ідею не підтримують, зокрема навіть за адміністрації Джо Байдена. Тоді як після повернення Дональда Трампа до Білого дому питання про вступ Києва до блоку було практично знято з порядку денного.

Важливо! Генерал, відставний офіцер Армії США та екскомандувач американських сил у Європі Бен Годжес в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зауважив, що НАТО розуміє реальність нападу російського диктатора Путіна на одну із західних держав. Разом із тим командування Альянсу розуміє власні вразливі моменти. Найвразливішою частиною оборони країн НАТО буде відсутність американської авіації, в разі якщо Трамп все ж відмовиться реагувати на напад на Естонію чи Фінляндію.

Хто ще виступає проти членства України в НАТО?

На початку квітня Генсек НАТО Марк Рютте виступив із заявою щодо вступу України до НАТО. За його словами, вступ України наразі не є актуальним, оскільки серед членів Альянсу досі немає єдності щодо цього питання.

Головною перешкодою для ухвалення відповідного рішення залишається відсутність спільного між союзниками. Декілька країн відверто стримують цей процес, мовиться про США, Німеччину, Словаччину та Угорщині.

Фактично, каже Рютте, співпраця із Україною щодо вступу до НАТО не згортається – взаємодія між Києвом та Альянсом буде поглиблюватись у різних сферах. Ідеться про оборону, навчання та обмін досвідом.

ЗМІ припускають, що головним стримуючим фактором у цьому питанні є політичний вплив Росії та страх частини союзників перед ескалацією. Імперіалістичні бажання Кремля так чи інакше впливають на рішення західних країн, тож завжди на заваді до політичних змін України стають чи антикорупційні вимоги, чи відсутність консенсусу серед членів Альянсу.