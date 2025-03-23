Якщо буде мирна угода, то Україна не стане членом НАТО, – Віткофф

Спецпосланець президента США з питань Росії Стів Віткофф заявив, що Україна не зможе приєднатися до НАТО через позицію як Вашингтона, так і Москви. За його словами, президент України Володимир Зеленський нібито "фактично визнав" цей факт.

Україна, втім, може отримати гарантії безпеки і без вступу до Альянсу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Віткоффа Такеру Карлсону.

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Україна не вступить до НАТО за бажанням США та Росії

За словами Віткоффа, президент України вже "фактично визнав" такий стан справ.

"Я думаю, що Зеленський і його права рука Єрмак значною мірою визнали, що не збираються бути членами НАТО", – зазначив Віткофф.

Водночас він зазначив, що нині тривають обговорення щодо можливості надання Україні безпекових гарантій, які за змістом нагадували б 5-ту статтю статуту НАТО, але без офіційного членства в Альянсі.

Це питання залишається відкритим для подальшого обговорення. Але, думаю, це буде визнано: якщо буде мирна угода, то Україна не стане членом НАТО,

– наголосив спецпосланець.

Додамо, що під час перемовин української та американської делегацій у Саудівській Аравії 11 березня Київ окреслив свої "червоні лінії" у питанні завершення війни. Україна чітко відкинула будь-які обмеження щодо її членства в міжнародних організаціях, зокрема в ЄС і НАТО.