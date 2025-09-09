Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що він та президент Литви Гітанас Науседа мають різні погляди щодо вступу України до Європейського Союзу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LRT.

Як Навроцький ставиться до євроінтеграції України?

Гітанас Науседа вже неодноразово заявляв, що 1 січня 2030 року необхідно призначити конкретною датою вступу України до ЄС.

Тим часом Кароль Навроцький притримується дещо іншої позиції.

У нас з президентом дещо різні погляди на інтеграцію України в ЄС. Наші бесіди продовжаться на іншому рівні. (...) Я не виключаю можливості повної солідарності з Україною, але це питання, які стосуються тільки Польщі та України,

– сказав президент Польщі під час візиту до Вільнюса.

25 серпня Кароль Навроцький також застосував право вето проти ухваленого Сеймом законопроєкту, який передбачав соціальну підтримку для українських громадян. Відтепер отримувати таку допомогу зможуть лише особи, які офіційно працевлаштовані.

У своїй заяві політик стверджував, що польські громадяни в їхній власній країні повинні мати хоча б такий самий рівень ставлення до себе, як і українські гості.

