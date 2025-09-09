"Разные взгляды": Навроцкий прокомментировал позицию Науседы о членстве Украины в ЕС
- Президент Польши Кароль Навроцкий и президент Литвы Гитанас Науседа имеют разные взгляды относительно вступления Украины в ЕС.
- Навроцкий заявил, что не исключает возможности полной солидарности с Украиной, но, по его словам, "это вопросы, которые касаются только Польши и Украины".
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что он и президент Литвы Гитанас Науседа имеют разные взгляды относительно вступления Украины в Европейский Союз.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.
Как Навроцкий относится к евроинтеграции Украины?
Гитанас Науседа уже неоднократно заявлял, что 1 января 2030 года необходимо назначить конкретной датой вступления Украины в ЕС.
Между тем Кароль Навроцкий придерживается несколько иной позиции.
У нас с президентом несколько разные взгляды на интеграцию Украины в ЕС. Наши беседы продолжатся на другом уровне. (...) Я не исключаю возможности полной солидарности с Украиной, но это вопросы, которые касаются только Польши и Украины,
– сказал президент Польши во время визита в Вильнюс.
25 августа Кароль Навроцкий также применил право вето против принятого Сеймом законопроекта, который предусматривал социальную поддержку для украинских граждан. Отныне получать такую помощь смогут только лица, которые официально трудоустроены.
В своем заявлении политик утверждал, что польские граждане в их собственной стране должны иметь хотя бы такой же уровень отношения к себе, как и украинские гости.
Вступление Украины в ЕС: последние новости
Недавно глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна выступает против вступления Украины в ЕС. Он утверждает, что Венгрия не изменит своего отношения к этому вопросу несмотря на то, что Россия якобы уже не отрицает этого.
Президент Евросовета Антониу Кошта заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться, несмотря на блокирование со стороны Венгрии. Он отметил, что будущее Украины в ЕС бесспорно.
Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. После переговоров президент заявил, что Словакия поддерживает Украину в движении в Евросоюз и это является очень весомым шагом.