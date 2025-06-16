Орбан опублікував згенероване ШІ відео, на якому угорці "воюють" в Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує компанію з демонізації вступу України у ЄС. Цього разу згенерованим ШІ відео він хотів наглядно продемонструвати, як угорцям доведеться воювати за Київ.

Відповідний ролик з'явився на офіційній сторінці Віктора Орбана у фейсбук, передає 24 Канал.

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Як Орбан бачить перемогу опозиції

Так, починається пропагандистське відео Віктора Орбана з заяви експерта з питань оборони від опозиційної партії "Тиса" Русіна-Сенді Ромулуса, який припустив, що Угорщина могла б втрутитись у війну Росії проти України, якби остання була членом ЄС і НАТО.

Далі у ролику чергуються згенеровані кадри того, як прихильники партії "Тиса" святкують свою перемогу на виборах. Проте вже далі вони, буцімто, відправляються на фронт.

У відео показана моторошна нарізка, як угорські солдати ринуть у бій, отримують поранення. В одному з останніх кадрів показані десятки трун, що за задумкою належать саме військовим збройних сил Угорщини.

Наприкінці відео з'являється і сам Віктор Орбан: показано фрагмент його виступ, де він наголошує, що Угорщина "не хоче відправляти своїх дітей на український фронт".

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Цікаво, що місяць тому лідер партії "Тиса" Петер Мадяр опублікував аудіозапис, на якому, ймовірно, міністр оборони Угорщини заявляє про намір "порвати з політикою миру". У "зливі" Крістоф Салай-Бобровницький заявив про перехід до "нульової фази на шляху до війни".