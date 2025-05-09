Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Telex.

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Що відомо про злитий запис міністра оборони Угорщини

Так, на записі від квітня 2023 року міністр оборони Угорщини Крістоф Салай-Бобровницький говорить про рішення створити "сильну, боєздатну угорську армію", що означає відмову від "менталітету миру" і перехід до "нульової фази на шляху до війни".

Окрім того, аудіозапис привідкриває справжню причину так званої політики "омолодження" угорського війська – бажання поставити більш лояльних режиму Орбана військових.

Поки уряд Орбана роками говорить про захист угорців, саме цей уряд готовий заради грошей і влади пожертвувати безпекою власних громадян. Це не політична помилка. Це – злочин. Такий злочин, якому немає і не буде прощення,

– вказав Петер Мадяр.

Цікаво, що у відповідь на публікацію міністр оборони Угорщини не заперечив автентичність запису, натомість заявивши: "Я створюю армію, здатну і готову захистити країну зі зброєю в руках... Мир вимагає сили".

Керівник канцелярії Орбана Ґерґелі Гуляш також прокоментував ситуацію, назвавши запис "таким, що не виходить за межі звичайного". Він наголосив, що в умовах безпосередньої загрози війни слова міністра оборони "очевидні та правильні".

Цікаво те, що 9 травня 2025 СБУ викрила двох агентів воєнної розвідки Угорщини, які шпигували за Україною. Метою їх дільності було дізнатися настрої населення Закарпаття і тому числі й щодо того, якою буде реакція військових і цивільних, якщо в область зайдуть угорські військові.