Соответствующий ролик появился на официальной странице Виктора Орбана в фейсбук, передает 24 Канал.

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Как Орбан видит победу оппозиции

Так, начинается пропагандистское видео Виктора Орбана с заявления эксперта по вопросам обороны от оппозиционной партии "Тиса" Русина-Сенди Ромулуса, который предположил, что Венгрия могла бы вмешаться в войну России против Украины, если бы последняя была членом ЕС и НАТО.

Далее в ролике чередуются сгенерированные кадры того, как сторонники партии "Тиса" празднуют свою победу на выборах. Однако уже дальше они, якобы, отправляются на фронт.

В видео показана жуткая нарезка, как венгерские солдаты бросаются в бой, получают ранения. В одном из последних кадров показаны десятки гробов, что по замыслу принадлежат именно военным вооруженных сил Венгрии.

В конце видео появляется и сам Виктор Орбан: показан фрагмент его выступления, где он отмечает, что Венгрия "не хочет отправлять своих детей на украинский фронт".

Орбан поразил сгенерированным роликом о венграх на фронте: смотрите видео

Интересно, что месяц назад лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр опубликовал аудиозапись, на которой, вероятно, министр обороны Венгрии заявляет о намерении "порвать с политикой мира". В "сливе" Кристоф Салай-Бобровницкий заявил о переходе к "нулевой фазе на пути к войне".