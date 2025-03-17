Угорщина винесе на голосування питання вступу України до ЄС: в уряді показали зразок бюлетеня

В Угорщині пройде голосування щодо підтримки вступу України до Європейського Союзу. Угорський уряд опублікував зразок бюлетеня.

Там буде 1 питання з варіантами відповідей "так" чи "ні". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на уряд Угорщини у Facebook.

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Що буде у бюлетені

Бюлетень містить лише одне запитання: "Чи підтримуєте ви вступ України до ЄС?". Громадянам запропоновано два варіанти відповіді – "так" або "ні".



Бюлетень для голосування / Фото Magyarország Kormánya / Facebook

Україна не може стати членом Європейського Союзу без згоди угорців, де держави-члени мають право вето,

– йдеться у дописі уряду країни.

Також зазначено, що бюлетені друкують на спеціальному захищеному папері, що унеможливлює їх підробку або копіювання. Підрахунок голосів відбуватиметься під наглядом нотаріуса.

Раніше, 7 березня, прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив у соцмережі X, що винесе "питання про членство України в ЄС на голосування в Угорщині, і угорський народ скаже своє слово", а уряд діятиме відповідно до волі народу.