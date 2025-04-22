Процес руху набув "небаченої швидкості": в Єврокомісії прокоментували вступ України до ЄС

В Єврокомісії висловилися про Україну. Там вважають, що процес перевірки відповідності українського законодавства європейському законодавству в межах перемовин про вступ держави до ЄС відбувається з безпрецедентною швидкістю.

А також додають, що розширення Євросоюзу наразі є пріоритетним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Що кажуть у Єврокомісії про вступ України до ЄС

Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє під час брифінгу 22 квітня розповів, що Україна рухається на шляху до Євросоюзу зі стабільним прогресом та демонструє найвищу швидкість проведення скринінгу за всю історію розширення.

За його словами, наразі відбувається процес проведення двостороннього скринінгу за різними тематичними кластерами права ЄС.

У випадку з Україною ми застосовуємо пришвидшену процедуру – скринінг відбувається з безпрецедентною швидкістю. Це стало можливим завдяки тісній співпраці експертів Єврокомісії з українськими партнерами, аби забезпечити максимально ефективне проходження цього етапу,

– сказав Мерсьє.

Він додав, що цей процес триватиме до осені. Посадовець підтвердив, що Україна вже готова до відкриття першого перемовного кластера "Основи" (Fundamentals). Проте для цього потрібна згода усіх 27 держав-членів ЄС.

Варто зауважити, що відкриття першого кластера заблокувала Угорщина, висуваючи додаткові умови щодо прав угорців Закарпаття. За словами Мерсьє, це питання наразі обговорюють у Раді Євросоюзу.

Речник Єврокомісії запевнив, що зі свого боку комісія надає Україні всебічну підтримку, зокрема у технічній, політичній та фінансовій сферах. А також підтримує активний діалог з усіма державами-членами.