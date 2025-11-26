Рютте відповів, чи залишаються двері НАТО відчиненими для вступу України

НАТО залишається відкритим для вступу України. Водночас це потребує одностайності серед членів Альянсу, якої наразі немає.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю генерального секретаря НАТО Марка Рютте для видання El Pais.

Що сказав Рютте про вступ України в НАТО?

Росія намагалася диктувати у своєму варіанті "мирного плану" те, що Україна не вступатиме в НАТО, а Альянс закріпить у статуті, що не братиме нашу країну до себе.

На це Марк Рютте сказав, що Москва не має ні права голосу, ні права вето щодо того, хто може бути членом НАТО.

Але всередині Альянсу членство вимагає одностайності. На Вашингтонському саміті (НАТО у 2024 році – 24 Канал) ми вирішили, що шлях України до НАТО є незворотним. Водночас кілька союзників, зокрема США, заявили, що наразі вони проти вступу України,

– зазначив генсек.

Він також пояснив, що якщо подивитися на мирний план і бажання гарантувати, що Путін ніколи більше не спробує напасти на Україну, то якщо членство в НАТО не є варіантом, союзники повинні принаймні забезпечити достатньо надійні гарантії безпеки, щоб Росія ніколи більше не спробувала цього зробити.

"Перше питання – як зберегти сильні Збройні Сили України. Друге – що може зробити Коаліція охочих. Третє – що можуть зробити США, оскільки президент Трамп заявив перед зустріччю з Путіним на Алясці, що хоче бути залученим до гарантій безпеки. Ці дебати тривають", – зауважив Рютте.

На уточнення журналістки El Pais, чи залишаються двері НАТО відчиненими для України, генеральний секретар відповів, що Вашингтонський договір 1949 року дозволяє будь-якій країні євроатлантичного регіону приєднатися до Альянсу. Але наголосив, що це неможливо без одностайності серед союзників.

