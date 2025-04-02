Міністри Литви та Данії сказали, з якими проблемами може зіткнутися Україна щодо вступу в ЄС
- Литва і Данія вважають, що Україна зіткнеться з політичними ризиками під час переговорів щодо вступу в ЄС, але зможе їх подолати.
- Міністри підкреслили, що скепсис щодо внутрішнього ринку та сільського господарства буде основною проблемою.
Україна під час переговорів щодо вступу в ЄС матиме багато політичних ризиків. З усім тим, країна може знайти в собі всі сили, щоб впоратися з ними.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова міністра закордонних справ Литви Кястутаса Будріса та міністерки європейських справ Данії Марі Б'єрре під час пресбрифінгу на конференції "Вступ України до ЄС: вибір зроблено, питання часу".
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Буде багато скепсису щодо внутрішнього ринку, – Будріс
Кястутас Будріс заявив, що Україна має визначити, з якими політичними ризиками під час переговорів щодо вступу в ЄС зіткнеться, та бути у цьому плані реалістами.
Це не означає, що вони (ризики – 24 Канал) некеровані. Ризики існують, перш за все, щоб ними керувати. І, звичайно, всередині України, перш за все, а потім і з європейської сторони, буде багато скепсису щодо внутрішнього ринку, щодо сільського господарства, щодо вступу до блоку. Ви повинні розглядати їх як ризики, якими потрібно керувати,
– сказав глава МЗС Литви.
Він наголосив, що в будь-якому випадку вступ до Євросоюзу є складним процесом. Зокрема, він пригадав історію долучення до блоку Литви, як все в країні було "то вгору, то вниз". Але зрештою Вільнюсу вдалося це зробити, адже вся справа – в самовідданості.
Марі Б'єрре додала, що рушійною силою процесу вступу в ЄС є саме Україна.
"Поки Україна виявляє відданість і досягає прогресу, необхідного для розширення ЄС, це відбудеться", – зазначила вона.