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Геополітика Європа Міністри Литви та Данії сказали, з якими проблемами може зіткнутися Україна щодо вступу в ЄС
2 квітня, 13:55
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Міністри Литви та Данії сказали, з якими проблемами може зіткнутися Україна щодо вступу в ЄС

Владислав Кравцов, Софія Рожик
Основні тези
  • Литва і Данія вважають, що Україна зіткнеться з політичними ризиками під час переговорів щодо вступу в ЄС, але зможе їх подолати.
  • Міністри підкреслили, що скепсис щодо внутрішнього ринку та сільського господарства буде основною проблемою.

Україна під час переговорів щодо вступу в ЄС матиме багато політичних ризиків. З усім тим, країна може знайти в собі всі сили, щоб впоратися з ними. 

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова міністра закордонних справ Литви Кястутаса Будріса та міністерки європейських справ Данії Марі Б'єрре під час пресбрифінгу на конференції "Вступ України до ЄС: вибір зроблено, питання часу".

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Буде багато скепсису щодо внутрішнього ринку, – Будріс  

Кястутас Будріс заявив, що Україна має визначити, з якими політичними ризиками під час переговорів щодо вступу в ЄС зіткнеться, та бути у цьому плані реалістами.

Це не означає, що вони (ризики – 24 Канал) некеровані. Ризики існують, перш за все, щоб ними керувати. І, звичайно, всередині України, перш за все, а потім і з європейської сторони, буде багато скепсису щодо внутрішнього ринку, щодо сільського господарства, щодо вступу до блоку. Ви повинні розглядати їх як ризики, якими потрібно керувати, 
– сказав глава МЗС Литви.

Він наголосив, що в будь-якому випадку вступ до Євросоюзу є складним процесом. Зокрема, він пригадав історію долучення до блоку Литви, як все в країні було "то вгору, то вниз". Але зрештою Вільнюсу вдалося це зробити, адже вся справа – в самовідданості.

Марі Б'єрре додала, що рушійною силою процесу вступу в ЄС є саме Україна. 

"Поки Україна виявляє відданість і досягає прогресу, необхідного для розширення ЄС, це відбудеться", – зазначила вона.