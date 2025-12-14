Орбан більше не гальмує процес: чи справді Україна зможе стати членом ЄС до 2027 року

Україна може вступити в ЄС до 1 січня 2027 року у разі припинення війни. Цей термін, зумовлений тим, що Європа втрачає американську військову парасольку і потребує ЗСУ як основу власної безпеки.

Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук пояснив 24 Каналу, що все залежить від швидкості реформ українського уряду.

Чи готовий ЄС змінити правила заради швидкого вступу України?

США йдуть з Європи, і гостро постає питання спроможності ЄС самостійно стримати Росію без американської допомоги, військ і баз.

За нинішніми правилами швидкий вступ України в ЄС неможливий, але світ змінився. Йдеться не просто про розширення ЄС, а про титанічні зміни, щоб "черговий Орбан" не паралізував діяльність усіх країн. Головне зараз не виконання передумов вступу, а безпека,

– наголосив Рибачук.

Хоча юридично Трампу потрібно проводити це через Конгрес після осінніх виборів.

"Американці умили руки. Трамп, як папуга, повторює, що не дасть жодної копійки на допомогу Україні – він лише продає зброю", – наголосив Рибачук.

Чи здатна українська влада виконати умови ЄС без імітації реформ?

Але це не означає, що українська влада може імітувати реформи, розраховуючи на автоматичне прийняття до ЄС.

"Такого сценарію точно не буде, але українська влада може бути змушена робити реформи", – наголосив Рибачук.

Важливо! Україна отримала від ЄС переговорні позиції за трьома кластерами для подальшої технічної роботи. Данія, яка головує в Раді ЄС, забезпечила передачу документів попри попередні обмеження.

Україні треба пройти 36 кластерів, початок і закінчення кожного вимагають консенсусу, що давало Орбану всі карти для блокування кожні шість місяців. Зараз прийняли рішення формально не починати переговори, але реально уряду вже дали завдання, що Україна має зробити по першому кластеру.

Коли є перспектива прискореного руху, треба демонструвати прискорені темпи реформ. Що робити зрозуміло, терміни зрозумілі – потрібно лише, як каже лозунг Українського Католицького університету: візьми та зроби,

– сказав Рибачук.

