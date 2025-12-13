Про це повідомляє Bild з посиланням на джерела, передає 24 Канал.

На якому етапі переговори?

Зазначається, що у Берліні у понеділок, 15 грудня, заплановано саміт на найвищому рівні за участю лідерів європейських країн, керівництва ЄС та НАТО. До німецької столиці прибуде і президент Володимир Зеленський.

The Wall Street Journal повідомляло, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер теж прилетять на зустріч, хоч раніше про їхню особисту присутність не йшлося. Берлін розцінює це як сигнал тиску США та бажання швидкої угоди.

За даними газети, переговори зараз йдуть інтенсивніше, ніж будь-коли з лютого 2022 року. Трамп жорстко тисне на Зеленського, підштовхуючи його до поступок, зокрема на тлі внутрішнього політичного ослаблення.

Ідеться про нещодавній корупційний скандал, ключовим із фігурантів якого є Тимур Міндіч. Водночас одним із найчутливіших у мирних переговорах залишається територіальне питання, зокрема щодо Донецької області.

Володимир Зеленський підтвердив, що США висунули суперечливу ідею, згідно з якою українські війська мають вийти з частини Донецької області, після чого вона може стати "демілітаризованою зоною".

Попри це, Донецька область це лише один із пунктів. Також будуть обговорювати питання гарантій безпеки, відновлення зруйнованих міст та доля понад 200 мільярдів євро заморожених російських активів.

Позиції США та Європи з цього приводу розбігаються, оскільки європейці хочуть використовувати ці гроші насамперед для підтримки України, тоді як Вашингтон наполягає на створенні американського фонду відновлення.

Крім вищезгаданого, за даними джерел видання, новим, але поки неофіційним дедлайном, до якого американський президент хотів би побачити результат у питання мирних переговорів, вважається Різдво.

Що пропонують США?