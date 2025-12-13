Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники, передает 24 Канал.

На каком этапе переговоры?

Отмечается, что в Берлине в понедельник, 15 декабря, запланирован саммит на высшем уровне с участием лидеров европейских стран, руководства ЕС и НАТО. В немецкую столицу прибудет и президент Владимир Зеленский.

The Wall Street Journal сообщало, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер тоже прилетят на встречу, хотя ранее об их личном присутствии речь не шла. Берлин расценивает это как сигнал давления США и желание скорейшего соглашения.

По данным газеты, переговоры сейчас идут интенсивнее, чем когда-либо с февраля 2022 года. Трамп жестко давит на Зеленского, подталкивая его к уступкам, в частности на фоне внутреннего политического ослабления.

Речь идет о недавнем коррупционном скандале, ключевым из фигурантов которого является Тимур Миндич. В то же время одним из самых чувствительных в мирных переговорах остается территориальный вопрос, в частности по Донецкой области.

Владимир Зеленский подтвердил, что США выдвинули противоречивую идею, согласно которой украинские войска должны выйти из части Донецкой области, после чего она может стать "демилитаризованной зоной".

Несмотря на это, Донецкая область это лишь один из пунктов. Также будут обсуждать вопросы гарантий безопасности, восстановления разрушенных городов и судьба более 200 миллиардов евро замороженных российских активов.

Позиции США и Европы по этому поводу расходятся, поскольку европейцы хотят использовать эти деньги прежде всего для поддержки Украины, тогда как Вашингтон настаивает на создании американского фонда восстановления.

Кроме вышеупомянутого, по данным источников издания, новым, но пока неофициальным дедлайном, до которого американский президент хотел бы увидеть результат в вопросе мирных переговоров, считается Рождество.

Что предлагают США?